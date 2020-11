Oprejsning til Lundgaard

Et teknisk problem ødelagde F2-hovedløbet for Christian Lundgaard, som til gengæld strålede under søndagens sprint

SAKHIR (Ekstra Bladet): Der var øjeblikke under lørdagens F2-hovedløb, hvor det gjorde ondt i øjenene at se på Christian Lundgaards omgangstider, som det danske stortalent nærmest kørte baglæns.

Til gengæld var der oprejsning søndag, hvor den 19-årige Renault-akademikører brillerede ved at køre en sjetteplads hjem efter at have startet som nummer 19.

Med en overhaling af Mick Schumacher til allersidst som krydderi.

Optakten til de sidste to afdelinger i Bahrain var problematiske for danskeren. Grundet coronakarantæne missede han forsæsonens test på denne bane, og hans franske ART Grand Prix-team har aldrig helt kunnet regne asfalten ud i Bahrain.

Sidste år blev Nyck de Vries F2-mester for ART, men præsterede kun en sjette- og syvendeplads i Bahrain, mens daværende teamkammerat Nikita Mazepin kun blev 19 og 13.

I 2018 vandt George Russell vandt F2-titlen for ART, men blev fem og 19 i Bahrain.

Heldigvis viste lørdagens problemer sig ikke at have noget med dæk at gøre efter nærmere undersøgelse. Et komponent på fronten af bilen var brækket, hvilket kompromitterede løbet.

Søndag beviste både Lundgaard og teamkammeraten Marcus Armstrong, at ART godt kan være konkurrencedygtige på banen, hvor sæsonfinalen køres næste weekend på det ydre layout af Bahrain International Circuit.

I den samlede stilling faldt Lundgaard tilbage fra fjerde- til sjettepladsen, men tredjepladsen i mesterskabet er stadig inden for rækkevidde.

Titelkampen står mellem Ferrari-juniorerne Mick Schumacher og Callum Ilott, mens Nikita Mazepin stadig har en teoretisk chance for at blande sig.

F2-stilling - efter 11 afdelinger 1. Mick Schumacher (Prema) 205 point 2. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 191 point 3. Nikita Mazepin (Hitech) 162 point 4. Robert Shwartzman (Prema) 159 point 5. Yuki Tsunoda (Carlin) 157 point 6. Christian Lundgaard (ART GP) 149 point 7. Louis Delétraz (Charouz) 134 point 8. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 125,5 point 9. Felipe Drugovich (MP) 105 point 10. Luca Ghiotto (Hitech) 104 point

