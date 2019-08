Oprør: Haas truer med F1-exit

- Hvis det bliver for stor en byrde, så må vi jo bare ophøre med at eksistere.

Så klar i spyttet er holdejer Gene Haas i sit seneste interview med Autosport.

Den amerikanske rigmands holdning er kendt, men det er alligevel en markant udtalelse fra Kevin Magnussens chef. Han rasler nemlig kraftigt med sablen før vedtagelsen af 2021-regulativerne, som ventes at være en meget stor omvæltning for alle F1-holdene.

- Bekymringen omkring 2021 er vel, at ligegyldigt hvad de kommer op med, hvad kommer det så til at koste os? Hver gang, de laver en ændring, koster det 20, 30 eller 40 millioner dollars for at implementere det. De bliver ved med at sige, at de vil spare penge for os, og alligevel virker de meget opsatte på at lave ændringer. 'Lad os få refuelling, lad os gøre det mere interessant', siger han til mediet.

- Hvis de ændringer koster hvert hold 25 millioner dollars (Cirka 170 mio. kroner, red.), så er det ikke et problem for Ferrari eller Mercedes. Så det er et problem. Og os bagi har ikke den slagkraft som dem foran, så vi skal finde ud af, hvordan vi skal få det til at fungere.

Haas ligner ikke et hold, der kan fortsætte fremgangen denne sæson. Det vil i så fald være den første med tilbageskridt. Foto: Haas F1 Team

Haas-holdet blev en del af F1-feltet i 2016-sæsonen og har indtil videre oplevet fremgang i hver sæson. I denne bliver det nok svært. Men Haas har kæmpet sig igennem den svære etableringsfase, så et exit ligger ikke lige for.

Gene Haas gav dog fra start holdet fem år til at blive profitabelt, så 2021-rammerne er meget afgørende for engagementet i fremtiden.

- Jeg tror, vi må se på fakta i den fremtidige proces. Er det her en levedygtig businessmodel? I sidste ende kører man ikke forretning for at tabe penge. Hvis vi ikke kan få den nødvendige støtte, fra F1 og sponsorer, kan det få en negativ effekt.

- Jeg vil ikke sige, at det er problemet i dag, men hvem ved længere fremme? På et tidspunkt skal forretninger tjene penge, fastslår han.

Gene Haas fortæller, at han har fået vished fra de amerikanske F1-ejere, Liberty, om, at pengedistributionen vil blive mere ligelig, og at der kommer et loft for, hvor meget et hold kan bruge. Han vil bare gerne se det på et stykke papir, før han selv tør tro på det.

Han revser desuden topledelsen i F1 for at trække disse beslutninger i langdrag.

Gene Haas har været i motorsportverdenen i lang tid, men er stadig den nye i klassen i F1. Foto: Jan Sommer

Nøglekollega løfter sløret: Kevins næste mål

Se også: Se billedet: Kevin Magnussen er blevet gift

Den ligelige fordeling af goder og loft på forbruget er kendte greb fra den amerikanske sportsverden, hvilket egentlig er paradoksalt, når man ser på landets kerneværdi om, at enhver er sin egen lykkes smed.

Men lige netop i sport forsøger amerikanerne at gøre konkurrencerne så jævnbyrdige som muligt. Alle har en chance, og der er maksimal spænding. Det sidste er hovedpunktet.

I en sport som F1, hvor Mercedes ligger til at tage titlen for sjette gang i træk, er der brug for mere spænding.

I denne sæson kæmper Haas virkelig med at få bilen til at makke ret - et skrækscenarie, mener ekspert.

Se også: Fælder hård dom over Kevin: Kun fire flop har gjort det værre

Se også: Tophold vrager flop: Prøver rookie i stedet

Debriefing fra Ungarn: Håbet Romain klynger sig til