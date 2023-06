Opsang fra legenden: F1 er nemt fra sofaen

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Fernando Alonso-feberen raser i Spanien. En af landets mest populære sportsmænd gennem to årtier sidder endelig igen i en konkurrencedygtig bil.

Kommer sejr nummer 33 på hjemmebane denne weekend? Horderne, som benytter enhver lejlighed til at synge hans navn, drømmer om det.

Foruden en række opdateringer på Aston Martin-raceren, sætter de overtro også lid til, at Alonso er blevet tildelt garage nummer 33 ...

Men kunne sejren allerede have faldet i sidste uge i Monaco?

Hvis nu Aston Martin havde sat intermediates-dæk på, da det begynde at dryppe i stedet for at sætte endnu et sæt slicks på spanierens bil. Beslutningen betød, at man var nødt til at køre i pit igen.

Nej, Red Bull var for stærke, og ja, teamet traf i situationen den rigtig beslutning, mener Alonso.

Annonce:

Spanieren benyttede sit meget velbesøgte pressemøde til at give en opsang til både mandagstrænere og medier.

- Jeg kan ikke lide, at Formel 1 altid ser negativerne. Man ser alt meget klart fra sofaen, sagde han.

Fernando Alonso taler med tv - efter han tidligere på toppen af Aston Martins motorhome havde givet en opsang om positive og negative vinkling af historier ... Foto: Tariq Mikkel Khan

- Lad mig give jer et eksempel. Hvis vi havde stoppet for intermediates, ville vi kun have talt om, hvordan Red Bull traf den forkerte beslutning og stoppede en omgang for sent. Vi ville aldrig have talt om, hvordan Aston Martin var modige og valgte det rigtige dæk. Det ville kun have handlet om, hvordan Red Bull valgte forkert og stoppede Max for sent.

- Sådan er mentaliteten i Formel 1. Den uendelige jagt efter perfektion, som nogle gange er umulig er nå.

Fernando Alonso lå toer og beholdt den position til ternet flag. På samme tidspunkt, som Haas lod Kevin Magnussen blive ude på slicks, vidste Aston Martin heller ikke, hvad vejret ville gøre.

De valgte først og fremmest at forsvare andenpladsen i stedet for at angribe og prøve at vinde.

Alonso-feber i Spanien. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

- Vi falder tilbage til syvendepladsen, hvis vi stopper til inters, det ikke regner, og alle andre bliver på slicks. Men hvis vi tager den forkerte beslutning (som de gjorde, red.), bliver vi toere i Monaco. Så den tog vi.

- Ser vi racet på tv igen, skifter vi til intermediates. 100 procent, det var bedre. Men i det øjeblik, hvorfor stoppede Max ikke og skiftede til inters? Han fortsætte en omgang længere end mig.

SE OGSÅ: Debriefing fra Monaco: Listige tricks afsløret

- Som jeg sagde; vi fokuserer aldrig på det rigtige ting. Det er meget stressfyldte øjeblikke for holdene. Vi spotter altid en fejl, og så er vi efter dem, siger Alonso.

Efter første træning i Barcelona er det svært at vide, hvor nogen er, og om legenden kan udfordre om sejren igen. Men Max Verstappen viste fart fra start!

Første træning var mest test hos Haas. Tariq Mikkel Khan

En række kørere - heriblandt Kevin Magnussen - brugte tid på et nyt hårdt dæk fra Pirelli, som skal introduceres på Silverstone.

Danskeren var syvendehurtigst, da sessionen var slut. Foran begge Ferrari, men bag en Alpha Tauri, så det er svært at læse noget ud af.

LÆS MEGET MERE om Alonsos gudestatus her