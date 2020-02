Ordkrig i Formel 1

Lewis Hamilton får sparket ned til sine unge rivaler forud for starten på årets Formel 1-sæson.

De selvsikre udtalelser fra 22-årige Max Verstappen og Charles Leclerc morer ligefrem den regerende og seksdobbelte verdensmester, fortalte han til fremvisningen af Mercedes' nye bil ifølge Reuters.

Sidste års nummer henholdsvis tre og fire formulerede en tro på, at de kunne tage titlen fra den britiske veteran, som de dog også gav en del ros.

- Lewis er virkelig god. Han er klart en af de bedste derude, men han er ikke Gud. Måske er Gud med ham, men han er ikke Gud.

Selvom det kunne lyde som harmløse og rimelig forventelige udtalelser fra de håbefulde, unge kørere, så er det ikke noget, 35-årige Hamilton giver meget for.

Lad din kørsel tale for dig

- Jeg synes, det er sjovt at se sådan noget, svarede han.

- Jeg har bare altid vidst, at jeg skulle holde mig til at snakke på kørebanen. Det andet ser jeg ofte som et tegn på svaghed.

For Hamilton må man sige, at hans kørsel har talt sit tydelige sprog. Bortset fra i 2016, hvor hans daværende Mercedes-holdkammerat Nico Rosberg løb med æren, har han været sportens nummer et siden 2014 og hjulpet Mercedes til den enestående bedrift at tage alle 12 mulige verdensmesterskaber de sidste seks år i streg.

Men Red Bulls Verstappen og Ferraris Leclerc vil altså stille sig forrest i kampen om at forhindre Hamilton i at stille sig øverst på podiet for en syvende gang og tangere den tyske legende Michael Schumachers rekord.

Også selvom Hamilton da i øvrigt heller ikke så dem som de største trusler mod hans regime i Formel 1, hvor han i stedet pegede på holdkammerat og sidste års nummer to, finske Valtteri Bottas.

Ja, Mercedes ser fortsat ustoppelige ud og viser ingen tegn på at være snarligt faldende dynasti. Sidste fredag luftede de deres nye W11-racer, og på alle fronter er der kun dårligt nyt til konkurrenterne. For skal man tro briten selv, så kommer næste sæson til at være hans bedste hidtil, og konkurrenterne skal ikke længere køre mod et menneske af kød og blod, men en regulær 'maskine'.

Det advarede Lewis Hamilton ifølge Reuters allerede i januar om.

På Instagram fortalte han til sine 14,2 millioner følgere, at vintertræningen havde været 'en af de bedste'. Så god, at han havde tabt sig fem kilo sammenlignet med sidste år.

- Jeg passer ind i mit sæde, hvilket er en god start. Sidste år passede jeg knapt så godt i sædet, så jeg var nødt til at foretage en masse ændringer, sagde Lewis Hamilton til Reuters.

Mercedes nyeste skud på stammen er en fortsættelse af sidste års kending, men forbedringerne til W11 blev vist frem på Silverstone i dag. Foto Daimler AG.

Se også: Her er Mercedes' nye vinderbil

Kevin bobler af selvtillid: Vi har en god bil

Kevin bobler af selvtillid: Vi har en god bil Se også: Kevin ærgrer sig: Ny aflysning truer