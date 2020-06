Otte F1-løb klar: Strålende nyhed!

Formel 1-sæsonen begynder først i juli med to løb i træk på Red Bull Ring i Østrig, før karavanen fortsætter på Hungaroring uden for Budapest.

Otte løb i Europa er foreløbigt planlagt i den kalender, som det internationale motorsportsforbund, FIA, og F1-ejerne Liberty Media offentliggjorde tirsdag.

Målet er imidlertid at nå 15-18 grandprixer, før sæsonen afsluttes før jul i Abu Dhabi.

- Grundet den verserende flydende situation med covid-19 internationalt er vi i gang med at færdiggøre detaljerne i resten af kalenderen og håber at offentliggøre den i de kommende uger med en forventning om 15-18 løb, før vi afslutter vores sæson i december, lyder det i en pressemeddelelse.

Udgangspunktet for de otte første grandprixer er, at de bliver lukkede events uden tilskuere, men Formel 1 håber, at det snart bliver sikkert at have fans ved banen igen.

- Mens vi i øjeblikket forventer, at sæsonen starter uden fans til vores løb, håber vi, at situationen henover de kommende måneder muliggør, at vi kan byde dem tilbage, når det er sikkert, men vi ved, at Formel 1's tilbagevenden bliver et velkomment boost til sportsfans i hele verden, siger Chase Carey, topchef for F1.

Se også: Historie floreret for evigt: Usandt

Se også: Transfercirkus i F1: Langt fra overstået

Se også: Renault-bossens dobbeltmoral: Bitter afskedssalut

Kevin Magnussen glæder sig naturligvis:

- Det er officielt. Vi skal køre racerløb igen. Det er en strålende nyhed, og jeg glæder mig til at komme tilbage i bilen. Jeg håber, I vil følge med på tv.

- Jeg ved, at det ikke er godt, at I ikke komme til de første løb, men jeg håber, I vil støtte os hjemmefra.

We’re going racing again and @KevinMagnussen’s looking forward to getting back behind the wheel.



#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/waPFHhKKCo — Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 2, 2020

F1-kalender 2020 - første del 3.-5. juli: Østrig, Red Bull Ring 10.-12. juli: Østrig, Red Bull Ring 17.-19. juli: Ungarn, Hungaroring 31. juli-2. august: Storbritannien, Silverstone 7.-9. august: Storbritannien, Silverstone 14.-16. august: Spanien, Barcelona 28.-30. august: Belgien, Spa-Francorchamps 4.-6. september: Italien, Monza Kalenderen til F2 (med Christian Lundgaard) og F3 (med Frederik Vesti) er identisk.

Her kan du blive klogere på udfordringerne med at stykke anden del af kalenderen sammen (+).

Banerekorder vil blive smadret: Mere fly end racerbil

Lundgaards store chance: Smutvejen til F1

Sat til vægs af Sainz: Kevin skakmat