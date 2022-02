For første gang nogensinde skal der afvikles Formel 1 i Miami, og ved grandprixet i Florida kommer der ikke til at mangle noget

Miami er synonym med lækre sandstrande, prangende fester og overdådig luksus overalt.

Og snart vil du kunne opleve alt det, mens et Formel 1-løb bliver afviklet få meter fra dig.

Fra 6.-8. maj rykker Formel 1 nemlig til Florida, hvor der for første gang skal køres løb på banen 'Miami International Autodrome.'

Og i ægte Miami-stil vil der derfor blive anlagt en beach club i sving 12, få meter fra banen.

Strandfest og motorstøj

Beach clubben vil bestå af 'bungalows' og 'cabanas,' hvor man kan nyde en lækker drink fra en af de mange barer - serveret af sin egen personlige tjener, der følger med.

Stemningen vil tilmed blive sat af kendte musikere og DJs, og hvis varmen bliver for meget, kan du tage et dyp i poolen midt i klubben.

Hvis beach clubben ikke er nok, så frygt ej. Du kan nemlig også nyde løbet fra din helt egen yacht i ægte Monaco-stil. Banen ligger ikke ud til vandet, men der vil simpelthen blive anlagt en sø ved sving seks, syv og otte med forankret yachts.

De luksuriøse pladser bliver oprettet i kølvandet på en sponsoraftale, Miamis Grand Prix har indgået med Hard Rock.

Løbet vil nemlig blive kørt i Miami Gardens, og banen omkranser Hard Rock Stadium, der til dagligt huser NFL-holdet Miami Dolphins og MLB-holdet Florida Marlins.

Ikke alle er begejstrede

Formel 1 og luksus har altid gået hånd i hånd. Det ses især under Monacos Grand Prix, hvor klodens største stjerner inden for film og musik skåler i champagne på deres yacht, mens de ser løbet udfolde sig i det lille fyrstendømme.

Men på Twitter møder nyheden om en beach club dog kritik fra flere Formel 1 fans, der synes selve sporten bliver mere og mere underordnet til grand prix'erne.

Der er dog også positive reaktioner at hente. Her er det den anerkendte Formel 1-journalist Will Buxton, der kommenterer nyheden.