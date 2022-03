Overgår vildeste fantasi

Hvem havde lige set den komme?

Kevin Magnussen tilbage i Formel 1 for Haas fra denne sæson. Du er tilgivet, hvis du ikke havde forventet det, for det havde hovedpersonen heller ikke.

– Jeg har stadig ikke helt forstået, hvad der lige er sket. Det er ikke mange dage siden, jeg fik opkaldet fra Günther Steiner, og alt er gået utroligt stærkt, siger Kevin Magnussen.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi regnet med at skulle stå med sådan en mulighed, og det tror jeg ærligt talt heller ikke, at nogen andre havde. Men jeg er enormt spændt og naturligvis topmotiveret for at vende tilbage til Formel 1 igen.

- Da jeg stoppede hos Haas i 2020, var jeg temmelig afklaret og sagde ret tydeligt, at jeg aldrig skulle tilbage til Formel 1 igen. Jeg skulle videre, og jeg hungrede efter at vinde racerløb.

- Jeg har i mellemtiden oplevet andre fantastiske grene af motorsporten både hos Chip Ganassi Racing, som gjorde det muligt for mig at stille op det amerikanske sportsvognsmesterskab, køre Indycar, og hos Peugeot Sport, som gav mig muligheden for at være en del af en spændende WEC-offensiv.

- Samtidig lykkedes det også at få opfyldt drømmen om at køre 24-timers Le Mans med min far. Jeg havde indstillet mig på en anderledes tilværelse, stadig med motorsporten som en kæmpe del af mit liv, men på et andet plan end det, som du kun oplever i Formel 1.

- Når alt det er sagt, så var jeg ikke i tvivl, da jeg fik opkaldet, og det skyldes nogle helt klare ting. Jeg har været hos Haas, stort set siden teamet blev grundlagt.

- Jeg ser holdet som min anden familie, og mine bedste oplevelser i Formel 1 har været sammen med det team. Samtidig ser jeg også nye muligheder med de nye biler.

- De nye biler kan være løsningen på de vanskeligheder, som har præget teamet de seneste sæsoner. Jeg håber og tror på, at vi sammen kan finde det, som skal til for at få holdet tilbage, hvor det hører til, siger Kevin Magnussen.

Han er at finde i VF-22'eren til test på Bahrain International Circuit fredag-lørdag sammen med sin nye teamkammerat Mick Schumacher.

LÆS MERE HER: Sensationelt comeback: Kevin Magnussen tilbage i Formel 1