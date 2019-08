BUDAPEST (Ekstra Bladet): - Overhalinger er som sex. Hvis det ikke sker med begge personers samtykke, ender det skidt.

Denne farvestrålende beskrivelse gav Romain Grosjean til en gruppe franske journalister ovenpå sæsonens tredje sammenstød mellem de to Haas-kørere.

Hvorefter han gentog, hvor gode kollegaer de fortsat. Selv om de for ganske få dage råbte og skreg af hinanden på Hockenheim. Nogenlunde det samme udspillede rundt om nabobordet på dansk. Også her med sprogblomster i fuld flor.

- Vi har ikke noget dårligt forhold. Vi er ikke venner, vi ses ikke i privaten. Men du ville blive overrasket, hvis du vidste, hvor godt vi taler sammen. Mellem de to seneste løb har vi ringet sammen begge gange.

- Hør her: Vi er begge hardcore racers. Det ligger lige så dybt i vores natur, som det er for en løve at spise andre dyr. Når man skal til at holde det instinkt tilbage, bliver det akavet, siger Kevin Magnussen, der kan glæde sig over, at deres kys i Tyskland ikke fik konsekvenser, som i Storbritannien, hvor begge udgik.

- Min holdning er, at det var superuheldigt, at vi begge skulle udgå med så lille en kontakt.

Han nedtoner mediernes fokus på konflikten mellem de to.

- Ved ingen af episoderne har der været dårlige intentioner, som vi har set hos andre teams som Force India med Ocon og Perez, hvor de konstant med vilje udsatte hinanden for kæmpe risiko.

- De kørte hinanden i væggen og smadrede hinandens biler. Det har vi ikke gjort. Vi punkterede, som var sygt uheldigt. En ud af 100 gange punkterer du i den situation. En ud af 10.000 punkterer begge.

- Det, der bliver sendt i fjernsynet, er vores radiomeddelelser, hvor vi er fuldstændigt rødglødende oveni hovedet og hårdnakket giver hinanden skylden.

- Vi har en radio, som du taler i lige i situationen. Hvis du havde en radio lige ved munden af en hvilken som helst anden sportstjerne, ville det være meget grimt, hvad der kommer ud. Vi holder igen. Vi er artige i forhold til andre sportsgrene. Sådan er det bare. Ni ud af ti gange er ens holdning anderledes, når man kommer ind og falder ned. Man får sagt de sindsygeste ting, konstaterer Kevin Magnussen.

- I situationen blev vi begge ret stressede, fordi der er så mange spændinger om, at vi ikke må røre hinanden. Det er ærgerligt, at det er sådan. I virkeligheden var det ikke noget særligt, og aldrig noget jeg ville gå op i, siger danskeren.

Med vanlig sans for drama havde det internationale motorsportsforbund, FIA, udtaget begge Haas-kørere til sin pressekonference. Sidste weekendens nybagte far og podiehelt, Daniil Kvyat fra Toro Rosso, sad som buffer imellem dem.

- Han prøvede at slå mig ihjel!

Seancen byggede dog kun videre på historien om deres bromance.

- På en fodboldbane har du ingen mikrofoner, sagde Grosjean.

- Vores forhold er fantastisk, men når du kører med 300 km/t., siger du ikke, at jeg føler, jeg har ret, og du er forkert på den. Vil du venligst være sød at give mig positionen tilbage. Du siger: Fuck af, giv mig positionen.

- Med mindre I vil have vi skal være kedelige eller fjerner mikrofonerne, vil den slags altid ske.

Deres forhold er bare mest fantastisk, når det ikke er søndag ...

