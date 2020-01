Overraskede fans: Kevin gik til tasterne

'Håber sandwichen var god ...' lød billedteksten på Kevin Magnussens officielle Instagram efter en plasticpose havde sat sig fast i frontvingen, hvilket spolerede danskerens chance for point i Singapore.

Til det efterfølgende race i Sochi kunne man læse, at danskeren havde planer om 'at køre fra 0-100 til virkelig hurtigt og vinde 13 placeringer gennem første sving'.

Da han crashede under kvalifikation på Suzuka, blev der bare postet en emoji af en lort, 'fordi det var den bedste måde at beskrive, hvad der var sket’.

Humoren og ærligheden var noget af et skift, for Formel 1-stjernens sociale medier hører til de mere ferske.

Men der var god grund til den anderledes tone:

- Det var, fordi jeg har haft nogle til at styre min Instagram fuldstændigt. Jeg har ikke engang haft appen. Overhovedet. Jeg fik lyst til at prøve det igen, så jeg overtog og skrev selv teksten. Men jeg synes allerede, det er kedeligt igen, så jeg har givet den tilbage, forklarer Magnussen til Ekstra Bladet.

- Men jeg kunne godt se, at det gav noget mere engagement fra følgerne. De kunne godt mærke, at det lige pludselig var mig. Så jeg prøver at holde mig lidt involveret i det. Men jeg synes, at det er lidt kedeligt, og det tager meget af ens fokus.

- Så er det heller ikke vigtigere. Jeg gider ikke have den app på min telefon, siger racerkøreren, hvis Instagram kun følger to personer; Jan Magnussen og fru Louise.

Sæsonen blev dog sluttet af med en lille privat af Magnussens lillesøster, som smører hans hjelm ind i chokolademousse før kvalifikationen, hvilket var populært hos de 354.000 følgere.

Og da racerkøreren var kommet hjem fra Abu Dhabi, lagde han et sjældent privatbillede op. En gåtur i London med sin niece, hvor man for første gang i Instagram-karrieren ser ansigtet på hans viv.

Følgerne kvitterede med at gøre det til et af årets mest 'likede' billeder.

