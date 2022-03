Overraskende godt: Mere end vi turde på

SAKHIR (Ekstra Bladet): Situationen hos Haas er meget anderledes fra sidste års horrorshow og Kevin Magnussens seneste optræden som agterlanterne i 2020.

Efter fredagens to træningssessioner peger alt på, at teamet store sats på 2022 er lykkedes.

Til den vigtige anden træning kørte Haas-duo Mick Schumacher og Kevin Magnussen henholdsvis ottende og tiendehurtigste tid, ligesom de var overbevisende i løbstrim.

VF-22’eren ligner en racerbil, som både under tidtagning kan nå de ti første og i løbet score point.

- Jeg håber det virkeligt, og lige nu ser det sådan ud. Men jeg har nok erfaring i denne sport til at vide, at du aldrig kan føle dig sikker. Men det har helt bestemt været en god start, sagde Kevin Magnussen fredag aften i Bahrain.

VF-22'eren trives i Bahrain. Foto: Jan Sommer

Begge Haas-kørere var svært snaksomme og meget smilende. Samme følelse går igen på teamet, som efter test godt vidste, at der var store fremskridt på vej.

- Det er, hvor vi havde håbet at være. Måske endda mere, end vi turde håbe, siger Magnussen.

Duoen lå sidst i første træning, ligesom danskeren også gjorde det på sin sidste testdag. Men det var fordi, at man her arbejdede på farten til selve løbet.

Og det er sådan set dagens bedste nyhed set med danske øjne.

- Vi er meget glade for vores longruns; det er, hvor bilen virkelig føles stærk. Jeg er meget spændt på at se, hvad det kan række til.

- Det er rart at have en bil, der synes bedre i løbet end kvalifikationen, for det er der, hvor pointene er.

Fredag aften var Kevin Magnussen et stort smil. Foto: Jan Sommer

De store ubekendte er fortsat, hvor meget brændstof konkurrenterne kører med, og hvordan motoren er indstillet.

Haas har mere at give til kvalifikationen, men fredag aften kørte de på de niveauer, hvor de plejer at ligge på dette tidspunkt af grandprix-weekenden.

- Stadigvæk ved vi ikke, hvad de andre kører på, men vi ved, hvad vi gør. Det kan ikke være helt skidt, siger Kevin Magnussen.

Dagens negative overraskelser var Williams og Aston Martin, som synes langsomst. Mercedes har heller ikke funden nøglen til W13’eren, mens Max Verstappen og Ferrari umiddelbart er hurtigst.

Den står på historiske ændringer i sporten og comeback til Kevin Magnussen. Men hvad kan vi forvente når danskeren gør comeback i en helt ny Haas? Ekstra Bladet er på plads i Bahrain og vender forventninger til Magnussen forud for sæsonstart

Udsvingene er imidlertid stadig store.

Pierre Gasly toppede tiderne først på dagen for så at være anonym i anden session.

- Det er ikke en overraskelse Alpha Tauri er hurtige, men at Gasly var hurtigst af alle i første træning. Men så i anden træning i long runs så de ikke så stærke ud. Det er stadig meget svært at sige, hvem der er gode, og selv mellem teamkammerater er der store spring. Det er ret tydeligt, at feltet er tættere, konstaterer Magnussen.

Haas-sessionen var velbesøgt! Foto: Jan Sommer

For lidt over to uger siden var han i Florida som optakt til denne weekends 12-timers løb på Sebring. Nu er han del af en opblomstring hos sidste års suveræne agterlanterne og helt oppe at køre på fredag.

- Jeg kan næsten ikke fatte det. Det er så cool. Jeg føler mig meget heldig!

Spiller du Motor Manager på holdet.dk? Her får du de bedste tips. Hvordan er magtfordelingen på årets grid, og hvordan er Haas' chancer. LÆS MERE HER.

Meget andet end bilerne er nyt til 2022-sæsonen. Bliv klædt på til årets Formel 1-sæson med de væsentlige detaljer.