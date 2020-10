Overraskende melding: - Ikke en kandidat

Da Haas-teamchef Günther Steiner indledte sin jagt på kørere til de kommende to sæsoner så han nærmere på ti. Hvor mange, der er tilbage på listen en måned senere, holder han imidlertid for sig selv.

- Jeg vil ikke nævne et tal. Min kommentar i dag, hvad angår kørere, er, at vi er på vej, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Jeg vil ikke gå i detaljer, for så ender vi med at tale om noget, vi har vendt i de seneste to måneder. Vi er godt på vej, forhåbentlig er det ikke så langt ude i fremtiden både til glæde for dig og for mig.

Ti kørere i spil hos Haas

En nyhed leverede teamchefen alligevel. Britiske Callum Ilott, som via Ferrari-samarbejdet fredag får en træning i Romain Grosjeans bil, er ikke en kører, som Haas overvejer til fremtiden.

- Han er ikke på listen, fordi han er en Ferrari-kører.

- Jeg har stor respekt for ham, fordi han er toer i F2-mesterskabet, hvilket betyder, at han er ret god. Jeg mødte ham for første gang her til morgen.

- Jeg har været meget ærlig og fortalt, at han ikke var på listen nu, men måske er han det i morgen. Men det afhænger ikke af den første træning. Altså hvis han gør én ting, er han med sikkerhed det ikke; hvis han crasher bilen, siger Günther Steiner.

Callum Ilott kører første træning for Haas på Nürburgring, men er ikke en af dem, som teamet i øjeblikket overvejer til 2021-2022, fastslår Günther Steiner. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Jeg vil gerne undgå, at han prøver at imponere os, for når de prøver at gøre det, skuffer de som regel. For så laver de noget, som ikke er godt.

- Ingeniørerne taler med ham om, hvad vi ønsker, og det handler mere om feedback end en hurtig tid. Der er meget pres på. Det imponerer mig mest, hvis han ikke gør noget dumt, siger Haas-teamchefen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Callum Ilott kurs mod en fuldtidsrolle som tredjekører hos Ferrari i 2021.

Kevin Magnussens fremtid i Formel 1 er fortsat uvis. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Bossen har fået nok: Færdig med Grosjeans brok

Har milliarder: Spøger hos Haas

Skidt nyt for Kevin: Räikkönen forlænger

Kevin Magnussen er fåmælt, da Ekstra Bladet spørger til fremskridt med Haas eller alternativer andre steder.

- Der er ikke sket noget, som er værd at skrive om i hvert fald, siger han.

Günther Steiner går heller ikke og taler over sig.

- Der er ikke så meget nyt at fortælle. Han har ligesom sagt, hvad processen er. Så det er der ikke meget tvivl om.

- Du går bare og venter på svar?

- Ja ...

Det samme gør en del teammedlemmer hos Mercedes, efter et enkelt medlem er testet positiv for covid-19. Teamet fastslår, at det ikke drejer sig om en kører, og at der arbejdes på, at det vil påvirke weekenden mindst muligt.

Debriefing fra Sochi: Nøglen til Kevins fremtid

- Jeg er nervøs for Magnussen