Overtager Kevins danske hjælper

SAKHIR (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen er fortid i Formel 1, men Haas-teamet har stadig dansk islæt i denne sæson.

De senere sæsoner har den tidligere racerkører og Top Gear-vært Jesper Carlsen været højre hånd for Magnussen samtidig med, at han har taget sig af VIP-gæster for Haas.

I slutningen af sidste sæson spurgte teamchef Günther Steiner, om han ville fortsætte i den rolle for Nikita Mazepin.

Efter lidt betænkningstid sagde den 45-årige vestjyde ja.

- Jeg var egentlig indstillet på at følge Kevin med til IMSA, og jeg laver stadig noget arbejde for ham, siger Carlsen til Ekstra Bladet.

Den amerikanske sportsserie består af færre løb, og selv om Jesper Carlsen var med til debuten på Daytona, er fokus lige nu på Formel 1.

- Min opgave med Kevin var primært at tage mig af sponsorer, men vi må ikke have gæster med til USA i øjeblikket. For mig er det også godt at blive lidt mere uafhængig af ham og stå på egne ben. Han skal heller ikke holde røven oppe på mig, smiler han.

Med en milliardær-far mangler der ikke folk omkring Nikita Mazepin. Han har derfor allerede en personlig assistent. En rolle, som Carlsen også udførte for Kevin Magnussen.

- Jeg er bindeleddet mellem Nikita og Günther, hvis det giver mening.

- Jeg skal holde øje med, at tingene fungerer, og at der ikke er noget støj omkring ham. Den slags ses tydeligt på præstationerne, når man er i Formel 1. Jeg har et godt forhold til Günther og ved efterhånden, hvordan man skal reagere, når han siger noget, siger han.

Fans af Netflix’ F1-dokumentar vil kunne genkende Carlsen. Efter sammenstødet med Romain Grosjean på Silverstone i 2019 og den efterfølgende skideballe, smækker Kevin Magnussen med døren på vej ud af Günther Steiners kontor.

Teamchefen går grassat, og i dokumentaren ser man, hvordan det er Jesper Carlsen som ude i paddocken må tage imod endnu en skideballe på sin kørers vegne.

Hos Haas har han stadig titel som ‘Guest Relations Manager’ og skal tage sig af Haas’ gæster, når Covid-19 tillader den slags besøg i paddocken igen.

- For mig er det fedt at være med. Jeg var ikke færdig med Formel 1, selv om Kevin nok var. Jeg er sådan set glad for, at han ikke sidder i den bil nu.

VF-21 er feltets langsomste bil, og Nikita Mazepin fik en kort og svær debut, da han mistede kontrollen over bilen efter tre sving.

På teamet er al fokus allerede på 2022, hvor teamet håber at kunne opleve en optur a la 2018-sæsonen igen.

Advaret mod teamrivalen

Mazepin knust efter crash

- Uden pengene fra de nye kørere tror jeg ikke, at teamet havde overlevet. Det var mere alvorligt, end mange tror, siger Jesper Carlsen.

Foreløbigt gælder aftalen med Haas og Nikita Mazepin for 2021.

Om et år er der basis for mere arbejde for Kevin Magnussen.

- Jeg vil rigtig gerne være med hos Peugeot, som er et sindssygt spændende projekt. Jeg vil helst ikke undvære ham, og jeg tror heller ikke, at han kan undvære mig. Jeg har været med helt fra starten.

Da Kevin Magnussen i 2008 vandt dansk Formel Ford, var Jesper Carlsen teamchef.

Joker hjælper dansk F1-håb

Nyt i F1: 13 ting, du skal vide