Overvældende respons: Günther er et internet-hit

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Hudløs ærlig. Direkte. Jovial. Bander som en havnearbejder.

En af de mest fremtrædende karakterer i Netflix’ nye F1-dokumentar er Haas-teamets chef Günther Steiner, som både producerne og brugere på sociale medier har holdt meget af.

Han bryder sig ikke om at se sit kontrafej på tv og har derfor ingen planer om at se dokumentar-serien.

Populariteten kommer også som en overraskelse.

- Jeg har hørt det, men jeg forstår det ikke helt. Forhåbentlig er det af de rigtige årsager, siger Steiner før sæsonens første grandprix.

- Min kone har IKKE givet mig komplimenter over de ord, jeg bruger, men ellers …

Netflix fjerner ikke bandeord. Så ofte som Steiner siger ‘fuck’, får hans datter ikke lov til at se sin far på slap line lige foreløbigt.

- For så kommer der spørgsmål. Vi siger altid, at det må du ikke sige. Hvis du ser en tiårig rende rundt og sige det ord hele tiden, ved du, hvem det er, griner han.

Hvis man ikke slår dørene op og er ærlig, hvad er så pointen med en dokumentar, mener Günther Steiner. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Hvor Mercedes og Ferrari har nægtet at deltage, valgte Haas at slå dørene op.

- Det skal være ægte. Eller hvad laver vi så? Folkene bag var rigtig dygtige. Du kunne fra starten se, hvor de ville hen med det. De ville have den ægte vare, og det gjorde de på en smart måde. I sidste ende er der ingen pointe i at lave en dårlig serie, for så taber vi fans i stedet for at vinde dem. For mig er det at give en hjælpende hånd, hvis vi får flere fans på den her måde. Det ønsker vi alle.

Ellers har Günther Steiner ikke gjort noget særligt for at vinde hjerter.

- Jeg var bare mig selv!

- Jeg kan ikke spille skuespil. Det ville se tosset ud og er ikke, hvad vi vil give folk. Min personlige holdning er, at vi er nødt til at være ægte. Så må folk tage det eller lade være. Netflix kan lade være med at sende det, og folk kan bare slukke.

- Jeg er en racer. Hvis folk finder det interessant og ønsker at filme det, er det fint, men det er ikke mig, som laver showet. Det er jeg slet ikke køn nok til. Eller talentfuld nok som skuespiller.

Enkelte kritiserer, hvor meget Steiner bander, og hvor direkte han er i afsnittet, som handler om Romain Grosjeans sportslige krise. Faconen er kun et problem for sarte sjæle uden for teamet.

- Günther kalder en spade for en spade, og det er fint med mig. Vi har haft vores diskussioner og aldrig løjet for hinanden. Han siger sandheden, og det sætter jeg pris på, siger Romain Grosjean til Ekstra Bladet.

- Beder du mig om at vurdere min første halvsæson i fjor, ville jeg også sige, den var skuffende. Jeg fik skiftet kurs, og han sagde vist nogle positive ting senere i serien.

Endnu har Grosjean ikke selv set, hvordan han er portrætteret.

- Men hvad jeg synes om den, er ikke særligt vigtigt. Hvad folk, som ikke følger F1 så tæt, synes, er langt vigtigere. Jeg har mødt masser af mennesker blandt andet i lufthavnen, som synes, det er alletiders. Hvis det bringer flere fans til F1, er det fantastisk. På sociale medier har kommentarerne generelt været gode.

- Nogle klager over, at for meget er på betalings-tv, men i det mindste har de mange mennesker, som har Netflix, fået muligheden for at se, hvad der foregår i kulissen. At vi ikke alle er robotter, og der er følelser i sporten. Det er godt at se, siger Grosjean.

Indsatsen værd: 15.000 nye følgere

Carlos Sainz Jr. smiler, da Ekstra Bladet bringer Netflix-serien på banen. Den nu tidligere Renault-kører var en af dem, som lukkede kameraholdene ind i privaten, hvad man får at se i seriens andet afsnit …

- Der har været rigtig god respons. På vej ind til paddocken fortalte mange aficionados, hvor god, de synes, serien var. Jeg har fået 15.000 flere følgere på sociale medier den seneste uge, hvilket er mange flere end normalt, siger spanieren.

Carlos Sainz med en horde af fans i ryggen. Foto: Glenn Nicholls/Ritzau Scanpix

- Så det viser, at der er mange mennesker både i USA og internationalt, som udviser interesse for atleterne og sporten. Virkelig god respons og en god ting.

- Da vi begyndte på det sidste år, vidste vi ikke, hvilken indflydelse det ville få. Vi brugte lang tid med kameraholdene og med mikrofon på. Det ser ud til, at det har været indsatsen værd, siger Sainz.

Fordi Mercedes og Ferrari ikke er med, har Netflix fokuseret mere på andre hold, kørere og konflikter.

- Det, jeg prøvede at vise til Netflix, er, at kørerne i midterfeltet er vant til at vinde. Vi har vundet hele vores liv i det andre kategorier. Så ankommer du til Formel 1, og du sidder fast i midterfeltet og er ikke i stand til at kæmpe for mere end en syvende- eller ottendeplads.

- Men den passion, som går ind i den syvende eller ottendeplads, er lige så stor som i en sejr. For du ved, at du får det bedste ud af dig selv og dit team på 400-500 mennesker.

- Jeg synes, fans får et godt indtryk af kampen i midterfeltet, siger spanieren; nu klædt i McLarens farver.

