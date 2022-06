Overvejede karrierestop: - Det var smertefuldt

'Den evige andenkører'.

I de fem år, Valtteri Bottas tilbragte hos Mercedes, var han aldrig i nærheden af at true teamkollegaen Lewis Hamilton.

I 2018 var han endda meget tæt på at stoppe karrieren, fordi han ikke kunne holde ud at stå i britens skygge.

Det fortæller han til podcasten My Big Break ifølge Sky Sports.

- Jeg fattede ikke, at jeg ikke kunne slå Lewis i de to år. Jeg lagde så meget pres på mig selv.

I 2018 formåede finnen ikke engang at vinde et enkelt løb. Til gengæld blev det til syv andenpladser.

- Jeg kunne især ikke holde det ud, da jeg fik hjælpekører-rollen i slutningen af 2018-sæsonen. Jeg kæmpede virkelig. Det var ikke sjovt. De sidste fire-fem løb i den sæson var smertefulde, fortæller Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas stod altid i skyggen af Lewis Hamilton hos Mercedes. Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Han formåede dog at finde glæde ved sporten igen den efterfølgende sæson.

- Jeg havde en god pause mellem de to sæsoner, hvor jeg tænkte det hele igennem. Jeg skulle finde lysten og glæden ved sporten igen. Det efterfølgende år var mit bedste år, men jeg kunne stadig ikke matche Lewis' niveau i løbet af sæsonen.

Undervejs i sin tid hos Mercedes, endte den tidligere Williams-kører i et dybt, dybt hul mentalt.

- Det menneskelige sind er mærkeligt på en måde. Nogle gange ender man mørke stedet, og man mister glæden ved ting. Jeg mistede glæden ved Formel 1.

- Jeg var næsten vred på Formel 1, det er underligt. Jeg havde bare brug for noget tid for mig selv. Tænke på det store billede, og da gik det op for mig, at det er en ret fed sport, og jeg stadig har mange mulighed foran mig, lyder det fra ham.

Valtteri Bottas skiftede til Alfa Romeo inden den igangværende sæson, og her har han næsten kørt lige op med sin tidligere arbejdsgiver, da Mercedes ikke har kunnet finde formen.

Finnen ligger i skrivende stund otter i VM. Dog stadig to pladser efter Lewis Hamilton på sjettepladsen.

3. juli skal Bottas og co. til Silverstone i England

