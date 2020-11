Overvejede sensationelt F1-skifte

Fra tid til anden, og typisk når Ferrari har haft et ledigt sæde, er Lewis Hamiltons navn dukket op i forbindelse med Formel 1’s mest ikoniske team.

Sidste år tog de fart, da teamchef Mattia Binotto udtalte under sæsonafslutningen i Abu Dhabi, at Ferrari kun kunne være glade for, at Hamilton var ledig på markedet fra 2021.

I et længere interview med den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport afslører Hamilton, at der har været kontakt mellem parterne, men det sensationelle skifte har aldrig for alvor været på tale.

- Vi var helt aldrig helt tæt på, siger den 35-årige brite, som sidste weekend for syvende gang kunne lade sig hylde som verdensmester i Formel 1.

- Vi har talt sammen indimellem, men vi nåede aldrig længere end at forstå, hvilke muligheder der var, og de var aldrig de rigtige, siger han.

Sammen med Mercedes har Lewis Hamilton vundet seks kørermesterskaber og syv konstruktør-titler. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

- Men der er en anden interessant fortolkning. Vi var aldrig på linje og samme sted. Jeg tror på, at timing betyder noget, og ting sker af en grund. I de seneste sæsoner har jeg altid haft kontraktudløb i andre år end de andre kørere. Til syvende og sidst er det sådan, det er gået, siger Hamilton.

Ferrari besluttede sig som bekendt for at udskifte Sebastian Vettel med Carlos Sainz Jr. fra næste år, mens Charles Leclerc er på en lang kontrakt.

Lewis Hamilton og Toto Wolff begynder at tale kontraktforlængelse under den kommende sæsonafslutning i Mellemøsten, men det kan meget vel blive jul eller nytår, før der er noget at annoncere.

Briten overraskede alle ved før 2013-sæsonen at skifte fra topholdet McLaren til opkomlingen Mercedes på en treårs aftale. Han forlængede med tre år fra 2016-2018 og var senest på en toårig kontrakt.

Længden på den kommende kontrakt forventes at blive mindst to år.

Næste år er Hamilton storfavorit til at slå Michael Schumachers rekord og vinde sit ottende VM. I 2022 venter der markant anderledes biler, hvor briten med endnu en dominerende sæson vil kunne slå sit navn fast som sportens måske allerstørste.

