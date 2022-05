På charmeoffensiv

Formel 1 forsøger med alle kræfter at slå igennem i USA. På sportens eneste amerikanske team handler Miami-weekenden dog mest om at tilfredsstille teamejer Gene Haas

MIAMI (Ekstra Bladet): Når der køres Formel 1 i Texas, har man Haas Hill, og Kevin Magnussens team spiller en stor rolle i den populære Netflix-serie ‘Drive to Survive’, som har drevet interessen til nye højder i USA.

Men når det kommer til stykket, handler løb i USA for teammedlemmerne mest om at ville levere foran ejeren Gene Haas.

- Haas er amerikansk, men det er jo rigtig mange italienere og englændere på teamet. Vi føler noget ekstra entusiasme for at få et resultat i USA og få brandet ud i hjemlandet. Det her føles også som et hjemmeløb, siger Kevin Magnussen.

Det sammen kan siges om løbene i Texas og på Monza, Imola og Silverstone.

For Kevin Magnussen bliver det også en reunion med sin øverste chef, hvilket giver en tand ekstra kampgejst.

- Det ville fedt at gøre Gene glad og give ham et resultat på hjemmebane.

Samtidigt vender danskeren tilbage til landet, hvor han kørte sportsvogne sidste år for Chip Ganassi; senest Daytona i januar.

Den falske marina er på plads banen i Miami. Foto: Ricardo Arduengo/Ritzau Scanpix

Magnussen ved, hvad der venter i weekenden foran udsolgt kapacitet, hvilket er 240.000 mennesker over tre dage. Lidt færre end sidste års grandprix i Austin, som samlede 400.000.

- Amerikanske fans har opdaget Formel 1 på grund af Netflix. Så da jeg kørte derovre mødte jeg mange, som fortalte, at de havde set mig i ‘Drive to Survive’, så man kunne mærke påvirkningen. Miami bliver cool, og vi ved, hvor stor efterspørgslen er for det løb.

Miamis Grand Prix har været længe undervejs og stod øverst på ønskelisten, da Liberty Media overtog Formel 1. Siden har man tilføjet Las Vegas, så der næste år er tre løb i USA.

Det handler mest af alt om potentiale og det lukrative amerikanske marked. For USA er meget, meget langt fra at være hovedmarked.

Foto: CHANDAN KHANN/Ritzau Scanpix

Saudi Arabiens Grand Prix blev i gennemsnit set af halvanden million amerikanske husstande, hvilket er rekord, siden sportskanalen ESPN overtog rettighederne igen og var det højeste seertal siden 1995! Til sammenligning så 4,7 millioner hustande Nascar-biler køre i ring for et par uger siden i Talladega.

Europæiske løb køres om morgenen amerikansk tid, hvilket er en ulempe, men Kevin Magnussen mener heller ikke, at Formel 1 tidligere forstod, at der skal noget ekstra underholdning til, før man lokker amerikanerne til.

- Jeg tror ikke, at Formel 1 har været nok appellerende til fans. Formel 1 har i mange år været sådan, at der var kameraer på sporten, og så er der foregået en masse inde i paddocken, som fans ikke har haft adgang til. Nu er de blevet gode til at lave en masse materiale, videoer og så videre til at forklare nogle af de ting.

Kygo på scencen med McLarens Lando Norris til onsdagens åbningsfest. Foto: Rodrigo Varela/Ritzau Scanpix

- Netflix har åbnet øjnene for det men amerikanerne havde hurtigt kigget væk igen, hvis Formel 1 havde været som i 2004, hvor man bare slog over på RTL og så et løb.

- Det er et show, og det skal have opmærksomhed, siger danskeren.

Den store Haas-misforståelse

MIAMI (Ekstra Bladet): Seneste amerikaner til at køre Formel 1 var Alexander Rossi i en håndfuld løb sidst i 2015 siddende i en langsom Manor.

Favorittene til at blive den næste er den unge Indycar-stjerne Colton Herta; ikke mindst hvis det lykkedes Michael Andretti at overtage et team eller start et 11.

For selv om Haas F1 er det eneste amerikanske team i nyere tid, så er det kun teamejeren og finanseringen, som for alvor har rødder i USA.

En kæmpe misforståelse - især i USA er - hvorfor Gene Haas og Günther Steiner aldrig har set på amerikanske kørere. Men de glemmer, hvorfor milliardæren lod sig overtale til at finansiere et F1-team.

Haas-navnet og CNC-maskinerne er kendt i staterne gennem mange succesrige års promovering i Nascar. Formel 1 derimod var en vej til at blive kendt på alle andre markeder uden for USA’s grænser.

Så man har aldrig haft interesse i at promovere sig med en amerikansk kører. Og slet ikke, når der ikke var nogen oplagte kandidater med erfaring fra europæisk racing.

