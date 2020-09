På hård prøve: - Vi improviserer

Ingen hold har det store kendskab til Mugello, hvilket er Haas-teamets største chance for at levere en overraskelse efter endnu en svær start på et grandprix

MUGELLO (Ekstra Bladet): På forhånd forventede alle, at kvalifikationen ville blive altafgørende på Mugello-banen i Toscana, som passer langt bedre til motorcykler end formel-biler.

Supportløbene har dog vist, at der kan overhales, og at dækslid bliver en faktor.

Efter en opløftende tredje træning kvalificerede Romain Grosjean sig som bedste Haas-kører på 15. pladsen med Kevin Magnussen som nummer sjok.

Allerede fredag var der problemer i den franske side af garagen, hvor et teknisk problem betyder, at teamet går blindt ind til søndagens grandprix.

Så indtil videre er planen, at der ikke er en plan, men at der skal satses, hvis det giver mening.

- Vi improviserer. For vi fik ikke kørt et ordentlig longrun med Romain, mangler vi noget data. Hvis du er 15’er og 20’er, så prøver vi noget andet, for du har intet at tabe, siger teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Vi arbejder stadig på strategien, men forhåbentlig kan vi komme op med noget lidt anderledes og prøve at være heldige med en safetycar eller noget i den stil.

- Jeg tror, overhalinger bliver mulige grundet dækkene. Alle sagde, at det teoretisk var umuligt, fordi hastighederne er så høje. Men hvis dækkene falder af, kan du overhale. Forhåbentlig overhaler vi og bliver ikke overhalet.

Romain Grosjean havde fat i den lange ende, men var også skuffet over, at det ikke blev til lidt mere end 15. pladsen i kvalifikationen. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Teamchefen var vidne til en weekend, hvor Romain Grosjean dominerede Kevin Magnussen i ekstrem grad.

- Jeg tror, det var et spørgsmål om selvtillid på den her bane. Romain har kørt her før. Et par folk fortalte mig, at rytmen her er svær. Du tror, du er hurtig, men det er du ikke. Jeg er ingen racerkører, så jeg må bare stille mig tilfreds med, hvad andre siger. Kevin var ikke utilfreds. Tiderne kom bag ikke til ham, siger Steiner.

Fra sin startposition som bagerst krydser hans danske racerkører fingre for, at den ru asfalt giver udfordringer for holdene.

- Løbet kan stadig ende som et-stopper, men det er formentlig den bedste chance for en to-stopper, som vi har haft meget længe, siger Magnussen til Ekstra Bladet.

- Ingen har kørt her før, så det bliver lidt sværere at regne strategi og dækslid ud. Det er helt sikkert værd at tage en chance. Vi må se, hvor vi er efter første omgang.

Han forventer ikke at se lige så mange overhalinger som i F2 og F3.

- Det bliver meget sværere i F1, men DRS-zonen er virkelig lang, og da vi kører med ret meget downforce, vinder man en del ved den. Ingen ved det, men jeg håber det i hvert fald. For det får jeg brug for, konstaterer han.

