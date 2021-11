På kollisionskurs: F1-boss spår beskidt spil

Mercedes-bossen Toto Wolff har skabt røre med forudsigelser om en højdramatisk sæsonfinale mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen i stil med 1988- og 1989-sæsonerne, hvor sammenstød mellem Ayrton Senna og Alain Prost afgjorde mesterskabet.

12 point har den syvfoldige forsvarende verdensmester op til den unge sultne udfordrer med fem grandprixer igen af en højintens sæson, hvor der stadig kan scores 133 point.

To gange i år har de på dramatisk vis tørnet sammen; først på Silverstone og siden på Monza. Ifølge stewards står den 1-1 i skyld.

Men fortsætter det med at være så tæt hele vejen til sæsonfinalen, sker det samme igen, sagde Wolff til Daily Mail i et længere interview før Mexicos Grand Prix.

- Hvis det kom til scenariet til sidste løb i Abu Dhabi, og de kørte mod hinanden for titlen, så vil hvem end den førende er helt sikkert prøve det samme som i Senna-Prost-årene, siger Wolff.

Begge udgik, da Hamilton og Verstappen bragede sammen på Monza. Hollænderen fik skylden for den kontakt, mens Hamilton fik skylden, da det gik galt på Silverstone. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

- Hvad skete der på Monza? Verstappen kørte Lewis af, fordi han var ved at overhale og var hurtigere. Og det er helt forståeligt.

- Hvis du kører for verdensmesterskabet, og du ser det glide ud af hænderne på dig, fordi den anden overhaler, hvilket andet redskab har du udover at sikre, at han ikke overhaler. Vi har set med Schumacher og Villeneuve, vi så det med Senna og Prost to gange.

- Jeg ville aldrig give ordre til at crashe inde i en anden, men til det sidste løb, hvis ham, der er i front, vinder mesterskabet, kommer de til at race mod hinanden, hårdt, siger Wolff.

På pressemøderne før Mexicos Grand Prix nedtonede begge kørere dramatikken, og Lewis Hamilton var decideret overrasket over sin chefs udtalelser.

- Jeg har aldrig vundet et mesterskab på den måde og ønsker det ikke. Jeg er her for at vinde på den rigtige måde, og det er gennem ren og skær evne, målbevidsthed og hårdt arbejde.

- Og hvis du taber, så taber du på en rigtige måde med værdighed, gør dit bedste og arbejder så hårdt som muligt. Hvis det mislykkedes, må du kæmpe en anden dag, siger Hamilton.

Både Lewis Hamilton og Max Verstappen siger, at de begge kører hårdt, men fair. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Udfordreren, som har kurs mod sin første VM-titel, er af samme holdning som sin rival.

- Det er ikke første gang, at jeg har været i en kamp om et mesterskab. Jo, første gang i F1. Men det ændrer ikke noget. Du prøver bare at gøre det samme for at vinde. Hvis bilen kan vinde, så vinder jeg. Hvis den ikke kan, så gør jeg ikke, siger Verstappen.

- Jeg tænker ikke så meget over historiske kampe mellem tidligere kørere. Jeg prøver bare at gøre det bedste, jeg kan, og sådan vinder man et mesterskab. Min tilgang med et pointforspring vil være det samme. Jeg racer hårdt, som Lewis gør, men jeg vil altid prøve at gøre det rent, siger han.

