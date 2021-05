På strandhugst hos rivalen

Red Bull er i gang med at opbygge sit motorprojekt - med folk hentet fra Mercedes

I kulissen er Red Bull offensive i opbygningen af sit nyt motorprojekt, hvor teamet fra næste år overtager sin nuværende Honda-motor, og fra 2025 skal have en helt nyudviklet motorenhed klar.

Når man har hjemme i Milton Keynes i Storbritannien, hvor finder man så nemmest højt kvalificeret arbejdskraft, der er villig til at tage imod et godt tilbud?

Under 50 km derfra i Brixworth ligger Mercedes’ motorafdeling, som i årevis har bygget Formel 1's mest succesfulde motor.

Det er ikke kun chefen for projektet, Ben Hodgkinson, som Red Bull har rekrutteret fra Mercedes, afslører tyskernes teamchef Toto Wolff ifølge F1.com.

- Jeg tror, at de alt i alt har henvendt sig til 100 mennesker, og de har fået fat i omkring 15. Dobler man lønnen, er det en ting, men hvis man tripler den, kommer der et tidspunkt, hvor man ikke kan konkurrere mere. Selv for loyale folk, siger Toto Wolff.

- Det er, hvad det er. Jeg respekter enhver, som vil forsvare eller udbygge sin forretning, og tiden for at gøre gengæld er endnu ikke kommet.

Toto Wolff ser frem til at skulle konkurrere mod Red Bull med Red Bull-motorer - også selv om tidligere Mercedes-ansatte skal være med til at udvikle dem. Foto: Steve Etherington/Mercedes F1

Strandhugsten er helt normal.

- Jeg synes, at det er ret tydeligt, at hvis man vil starte en motorfabrik i Storbritannien, er der kun en, og det er vores. Vi har 900 ansatte, så hvis du fisker 15, er det ret normalt. Men de gik hovedsageligt efter produktionsfolk, så det handler ikke om ydelse. De vil bygge et firma, siger Wolff.

De øvrige motorproducenter Renault og Ferrari har til huse i Vichy i Frankrig og Maranello i Italien.

- Men hæder og ære til projektet. De har et Mount Everest at bestige, og jeg ser frem til en kamp mod Red Bull-motorer, siger Mercedes-bossen, som er dygtig til med sine kommentarer at få rivalens chef Christian Horner op i det røde felt.

Red Bulls motorprojekt kommer også på et tidspunkt, hvor topholdene er ved at justere deres forretning til budgetloftet; om end motorudvikling ikke er inkluderet i det.

Formel 1-holdene må maksimalt bruge 145 millioner dollar i år, og det beløb falder sidenhen til 135 millioner dollar.

På at vinde 2020-mesterskaberne brugte Mercedes 450 millioner dollar, skriver motorsport.com.

Christian Horner og co. forsøgte ifølge Toto Wolff at lokke 100 Mercedes-ansatte til det nye Red Bull-motorprojekt. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Trods pandemien faldt omsætningen kun med 12 millioner dollar, og Mercedes præsterede et overskud efter skat på 19 millioner dollar.

Tallene dækker raceteamet og 'kun' 18 millioner dollar til motorafdelingen i Brackley, som de øvrige Mercedes-kunde også betaler.

Til gengæld inkluderer de udgifter til kører- og direktørlønninger samt marketing, hvilket ikke er inkluderet i budgetloftet. Men derfor skal organisationen alligevel trimmes en del i 2021 for at leve op til de nye regler.