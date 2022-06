På usikker grund: De kan ryge ud

Daniel Ricciardo (McLaren)

Kontrakten løber til og med 2023, men både kører og team har meget åbenhjertigt fortalt, at ingen af parterne er tilfredse med tingenes tilstand.

Australieren er en skygge af sit tidligere jeg. Det er ikke kun den nye bil, som ikke passer ham, for også sidste år var den gal. Teamkammeraten Lando Norris er et kvart sekund hurtigere under tidtagning og leverer igen og igen resultater på et markant højere niveau.

Der findes klausuler i kontrakten, så den kan brydes før tid, hvis der ikke sker bedring.

Daniel Ricciardo er en af Formel 1’s mest populære kørere og et fantastisk marketingsinstrument, men der skal mere til på banen, før han kan retfærdiggøre sin årsløn på 90 millioner kroner.

For at bruge hans egne ord har han heller ikke interesse i at trille rundt som nummer 12.

I første ombæring forsøger parterne at få Ricciardo tilbage til og på omgangshøjde med Norris.

- Min kontrakt med teamet er klar, og indtil til slutningen af næste år er jeg dedikeret til teamet, siger han.

I Baku slog han Lando Norris for første gang i år og gentog bedriften i Canada. Men hvis det ikke fortsætter, kan det meget vel være slut for den snart 33-årige australier.

Nicolas Latifi (Williams)

Canadierens dage som Formel 1-kører er ved at være talte. Der skal ske noget helt ekstraordinært, hvis det ikke er farvel efter tre sæsoner hos bundproppen. Han blev knust af George Russell i de to første år, mens Alexander Albon understreger i den indeværende, at canadierens niveau ikke er til F1.

Kontrakten blev indgået, da Williams-familien fortsat kontrollerede teamet og havde hårdt brug for penge. Farmand Michael Latifi er selvskabt milliardær takket være startkapital fra hustruens familie, som er endnu rigere; så der var ingen problemer med at sponsorere sønnens hobby.

Kontrakten lød på tre år og kunne ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke brydes. Da Kevin Magnussen i slutningen af 2020 kort havde kontakt med Willimans, var det således George Russels sæde, som kunne købes og IKKE Nicholas Latifis.

Men efter Dorilton Capital købet teamet, er betalingskørere ikke længere en nødvendighed. Williams har brug for endnu en kører af Alexander Albons kaliber for at drive det fremad.

I kulissen står sidste års Formel 2-vinder, australske Oscar Piastri, klar.

Mick Schumacher (Haas)

Tyskerens start på Formel 1-karrieren er foreløbigt IKKE gået som planlagt. Selv om alle parter ønsker, at Kevin Magnussens teamkammerat bliver en succes hos Haas, så har han i sine to første sæsoner været en meget dyr herre i crash-regnskabet, og sportsligt kan han ikke matche sin danske kollega.

Det kan ikke blive ved.

I sidste ende er det Ferrari, som hans kontrakt er med, og de har sidste ord, når Kevin Magnussens kollega til næste år skal vælges. Men selv italienerne har en grænse, hvis ikke Schumacher snart viser noget mere potentiale.

Navnet, Ferrari og det tyske bagland hjælper al sammen på Haas-teamets økonomi, men der skal point på tavlen, og sponsorkronerne skal bruges til udvikling og ikke kun reservedele.

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Spørgsmålet er, om Alfa Romeo har råd til at skille sig af med Kinas første Formel 1-kører, men man fornærmer ikke nogen ved at sige, at Zhou ikke ligefrem har væltet paddocken med sine resultater. Han scorede sit første point allerede i debuten i Bahrain med lidt hjælp fra to udgåede Red Bull-racere på de døende omgange.

Siden er han blevet udraderet af sin erfarne teamkammerat Valtteri Bottas, som efter Canadas Grand Prix er noteret for 46 point. Zhou har oplevet flere tekniske defekter, og formkurven er stigende

Men man triller rundt i, hvad der til tider er midterfeltets hurtigste bil, imponerer Zhous fem point ikke …

De kommercielle interesser bag den kinesiske Formel 1-kører er imidlertid enorme, så selv om Alfa Romeo-teamchef Frederic Vasseur protegé, teamets juniorkører Théo Pouchaire, gør det glimrende i Formel 2 og er med i mesterskabskampen, er der ingen garanti for forfremmelse.

Den unge franskmand har allerede været på tale til Formel E næste år, og de kinesiske yuan kan redde Zhous F1-karriere.