Panderynker hos Haas: - Fatter det ikke

Haas-teamet igen ramt af dækproblemer, men denne gang under kvalifikationen

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Spørgsmålene hober sig op hos Kevin Magnussens amerikanske Haas-team efter spøjs kvalifikation på Silverstone, som betyder, at Romain Grosjean søndag starter grandprixet som 14’er med sin danske teamkammerat holdende lige bag sig.

Trods sine svingende resultat denne sæson har de jævnligt strålet under tidtagning.

Det var ikke tilfældet denne grå sommereftermiddag i England.

I det yderst tætte midterfelt formåede Romain Grosjean relativt sikkert at avancere til Q2. Hvor farten pludselig forduftede, så franskmanden var næsten et halvt sekund langsommere end sin bedste Q1-tid.

- Jeg fatter virkelig ikke, hvad der sker. Det er ikke de samme dæk, sagde Romain Grosjean over radioen.

Kevin Magnussen kæmpede med at finde greb og klagede igen over sine dæk. Tilmed begik danskeren en kørefejl på sin sidste omgang, som blev altafgørende, så han blev knockoutet med 13 tusindedele op til Racing Points Sergio Perez.

Kevin Magnussen i aktion på Silverstone. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad, der gør mere ondt på teamet, er, at Romain Grosjean kører rundt i den oprindelige 2019-racer, som den så ud i Melbourne, mens Kevin Magnussen sidder i den ‘opdaterede’, der har været i brug siden Spanien.

I en sport, hvor alle marginaler tæller, er det bekymrende, hvis en fire måneder gammel bil er hurtigere end den opdaterede.

Eneste positiv før søndagens grandprix er fredagens træninger, hvor det tydede på, at Haas-raceren i løbstrim var langt mere konkurrencedygtig i løbstrim, end den har været på det seneste.

Men der er langt fra point nede fra 14. og 16. pladsen …

Lewis Hamilton blev slået med blot 0,006 sekunder af sin teamkammerat. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Kampen om pole-position blev ufattelig tæt.

Valtteri Bottas løb æren ved at slå sin teamkammerat Lewis Hamilton med sølle seks tusindedele (!) af et sekund. Også Charles Leclerc var tæt på efter at være hurtigst af alle i første sektor; han manglede kun 0,079 sekunder.

Red Bull-duoen Max Verstappen og Pierre Gasly fulgte herefter, mens Sebastian Vettel skuffede. Hele 0,7 sekunder var Ferraris tysker efter pole.

Særligt Max Verstappen var ærgerlig, fordi han oplevede et mindre udfald med Honda-motoren og alligevel var under to tiendedele fra Bottas.

Renaults Daniel Ricciardo var ‘best of the rest’, og Renault kan ligeledes glæde sig over, at Nico Hülkenberg starter tier.

Rookierne Lando Norris og Alexander Albon bliver ved med at imponere med endnu et besøg i Q3.

Pirelli føler sig overbevist om, at løbet mindst kræver to pitstop, så forhåbentlig venter der et dramatisk race søndag eftermiddag.

Se også: Advokatbrev lækket: Haas-ultimatum om fyring

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin

'Grufuld' Haas-fart får konsekvens: Drastisk ændring