Pas på ryggen, Kevin

DA SÆSONEN BEGYNDTE, blev alle danskere glade for to ting.

1. Haas bilen var meget hurtigere end forventet.

2. Kevin Magnussen tævede teamkammerat Mick Schumacher sønder og sammen.

Bilen er fortsat hurtig, men de seneste par løb har den unge Schumacher vist sig at være hurtigere, end jeg havde forventet. Jeg meldte før sæsonen ud, at jeg mente, at Kevin Magnussens succeskriterie for 2022 burde være at slå sin teamkammerat i omkring 80 procent af de sessioner, bilerne er på banen.

DETTE MENER JEG fortsat bør være tilfældet, også selvom K-Mag blev hevet ind fra sidelinjen lige før sæsonen start. Kevin har erfaringen, og det tog ham ikke længe at finde det høje tempo frem.

Jeg synes faktisk, at Magnussen 3.0 i hans tredje omgang i motorsportens ypperste klasse er det bedste, jeg har set ham, når man kigger på den samlede pakke. Et ægteskab og en ny lille datter gjorde ham på ingen måde langsommere. Der var en dejlig ro at spore hos veteranen, som man vel sagtens kan kalde ham nu om dage.

Faktisk vil jeg tilføje, at Kevins høje tempo har presset Schumacher.

JEG ER IKKE I tvivl om at Magnussens evne til at begå sig i et løb på nuværende tidspunkt ligger flere niveauer over unge Schumachers. Specielt synes jeg Schumachers kørefejl er alt for mange. Især Imola var slemt, her blev det til mange uprovokerede fejl hen over weekenden.

Kemien er god mellem de to Haas-kørere, men begge har brug for at dominere den anden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men når det er sagt og skrevet, lægger jeg samtidigt mærke til, at Mick Schumacher haler ind på Magnussen. Tyskeren har længe været kendt som en kører, der ikke lige sætter sig ned i en racer og får det optimale ud af den. Det så vi i Formel 3 og Formel 2.

Sidste år var det en ingen sag at køre fra den talentløse Nikita Mazepin. Man kan gå så vidt som at sige, at det på ingen måde gjorde Schumacher nogen tjenester at have russeren som målestok. Han blev ganske simpelt ikke presset nok i kampen om at være hurtigste mand i teamet.

TILBAGE TIL MAGNUSSEN, så er det jo klart at Roskilde-knægten håber på noget mere end at ende sin karriere i Haas-raceren. Skal han på andres teamchefers læber, er det helt klart, at Mick Schumacher skal køres agterud.

Det mest sammenlignelige vil være at kigge på tredje træning (hvor der køres kval-simulation), kvalifikationen samt løbsresultater.

KIGGER MAN I tabellerne og kun medregner sessioner, hvor kørerne ikke har uheld med maskineriet, så er billedet, at den står 10-3 i Magnussens favør.

Men billedet er helt klart, at Schumacher forbedrer sig hele tiden, så skal Magnussen opretholde magtbalancen, skal han passe på ryggen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Circuit de Barcelona-Catalunya

Igen en af de gamle traditionelle baner som godt kan gå hen og give os et løb i den kedelige ende af skalaen. Det er mægtigt svært at køre tæt på bilen foran, så man ryger lettere ud ad DRS-vinduet. Kræver meget af bilens aerodynamiske evner samt evne til at få kræfterne ned i asfalten ud af sidste chikane. Lad os håbe, at bilerne under det nye reglement giver tættere racing, end vi er vant til i Barcelona.