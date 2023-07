Pas på ryggen!

Årets kørerkabale er skudt i gang med Daniel Ricciardos overraskende skifte, men der er stadig en del forhindringer på vejen mod et Red Bull-comeback

Daniel Ricciardo skuffer aldrig, når det bliver tid til silly season i Formel 1.

Tilbage i 2018 annoncerede australieren i sommerferien, at han ganske overraskende skiftede Red Bull ud med Renault.

To år senere rykkede australieren - igen overraskende - videre til McLaren, som så fyrede ham sidste sæson 18 måneder inde i en treårs kontrakt.

Nu er den 34-årige med det karismatiske tandpastasmil uventet tidligt tilbage på gridden, efter Red Bulls særlige rådgiver Dr. ‘Død’ Helmut Marko slog til igen.

Daniel Ricciardos erklærede mål er at blive Red Bull-kører igen. Så 'Checo' Pérez skal passe på sin ryg. Foto: Mark Thompson/Red Bull Content Pool

Hvorfor fyrer Red Bull Nyck de Vries?

- Hvad sagde jeg, kan Christian Horner med rette sige.

Red Bull-chefen var imod ansættelsen af Nyck de Vries, hvis aktie steg sidste år efter den overraskende debut på Monza, hvor Alexander Albon var ude med blindtarmsbetændelse.

Hollænderen blev godt hjulpet på vej af, at Williams-raceren passede perfekt til den bane. I praksis var der en grund til, at Mercedes aldrig forfremmede deres tidligere testkører.

Ti løb inde i sæsonen stod det klart for Red Bull, at De Vries ikke havde potentialet til at blive en fremtidig stjerne. Så kan man lige så godt give pladsen på udviklingsteamet til en anden.

Hvorfor får Ricciardo chancen?

Det er en fuldstændig gratis omgang for Red Bull. Som minimum udløser det en kæmpe PR-gevinst, at en af F1’s mest populære kørere i nyere tid vender tilbage.

Yuki Tsunoda har taget et skridt frem i denne sæson, men den Honda-støttede japaner er endnu ikke klar til førsteholdet.

Alpha Tauri får hjælp af en erfaren kører til sin svære bil, og Red Bull får en bedre idé om, hvorvidt Ricciardo kan genfinde sit gamle jeg.

Christian Horner lovpriser australieren. Han har fortalt, hvordan en knækket mand vendte tilbage til Red Bull-familien, hvorefter han genfandt sin ‘mojo’ i simulatoren. Han er fan af at give Ricciardo chancen.

Det var Dr. Helmut Marko efter sigende ikke!

Men hvis australieren ikke fungerer, giver man bare sædet næste år til newzealænderen Liam Lawson.

Red Bull-junioren Liam Lawson imponerer i Japan og står klar til at tage over efter Daniel Ricciardo, når australieren enten bliver forfremmet eller stopper helt. Foto: Red Bull Content Pool

Hvorfor siger Daniel Ricciardo ja?

Allerede tilbage i april i Melbourne begyndte det at krible i Daniel Ricciardo. Han ville gerne tilbage på Formel 1-gridden; ikke for enhver pris, men hvis det kunne blive ved et topteam.

Han har sine øjne rettet mod Sergio Pérez’ plads ved siden af Max Verstappen, og resten af denne sæson giver ham muligheden for at overbevise Red Bull-ledelsen.

Det næste halvår kan også slukke alle håb for ham.

Ricciardo skal med det samme præstere over for sin nye teamkammerat Yuki Tsunoda. I en bil, som er ringere, end hvad han kørte med hos McLaren i 2021-2022. Alpha Tauri ligger p.t. sidst i konstruktør-VM.

Hverken Red Bull eller resten af paddocken er endnu overbevist om, at Ricciardo igen kan finde formen. Men i det mindste har han nu chancen for at bevise det.

Christian Horner var imod ansættelsen af Nyck de Vries, men for at give Daniel Ricciardo en chance. Foto: Mark Thompson/Red Bull Content Pool

Hvad betyder det for Sergio Pérez?

Mexicaneren skal passe på sin ryg. Fem løb i træk har han ikke nået Q3 i griddens klart bedste bil; og Nico Hülkenberg har kvalificeret sig i top ti flere gange end ham - i en Haas!

Særligt efter Østrigs Grand Prix, hvor Pérez ikke kunne holde sig inden for de hvide linjer under tidtagningen, blev teamets offentlige kritik skærpet.

Han forlængede dog sidste år sin kontrakt til og med 2024. Lige nu koster hans formkrise ikke Red Bull. ‘Checo’ ligger toer i mesterskabet, og Max Verstappens point alene er nok til at blive konstruktør-mestre.

- Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg har set det hele i mine 13 år i Formel 1, og jeg er ikke bekymret. Jeg er fokuseret på at få min sæson på ret spor og sikre, at jeg stadig nyder det her.

- Hele teamet står bag mig. De ved, hvad jeg kan, kender mit potentiale og støtter mig, sagde Pérez efter løbet på Silverstone.

Han risikerer at miste sin plads i 2024, men Red Bull skal være 100 procent sikre på, at deres alternativ er bedre. Og det er de ikke endnu.