Pausen er slut: - Jeg er meget spændt

Den danske racerkører Kevin Magnussen ser atter frem til at kæmpe om point i Formel 1, når anden halvdel af sæsonen i den prestigefyldte løbsserie genoptages i weekenden efter fire ugers sommerpause.

Magnussen håber, at han med et frisk sind og en opgraderet racer kan køre med om de sjove placeringer i feltet.

- Jeg har været ude at sejle med min familie og mine venner i Danmark, og jeg har nydt ikke at være ude at rejse i et par uger, så nu er mine batterier fuldt opladede, og jeg er klar til at give den gas i anden halvdel af sæsonen.

- Jeg er meget spændt på den kommende periode. Der er blevet arbejdet med raceren og opgraderingen af den, og jeg håber, at vi kan gøre fremskridt og forhåbentlig få nogle flere point, siger Magnussen i en pressemeddelelse.

Haas-teamchef Günther Steiner fortæller ifølge holdets hjemmeside, at Haas-raceren kommer til at køre med alle de opgraderinger, som holdet har arbejdet på i månedsvis, og som delvist blev testet af i Ungarn lige før sommerpausen.

Kevin Magnussen ligger nummer 11 ud af 21 kørere i den samlede Formel 1-stilling, mens Haas ligger nummer syv ud af de ti konstruktører.

Danskeren er glad for, at den belgiske Spa-bane huser det første grandprix efter pausen.

- Det er en fantastisk og legendarisk bane. Den er super hurtig, og den er meget speciel at køre på. Det er altid et af de løb, jeg ser frem til i sæsonen.

- Det var på den bane, at jeg var til mit første Formel 1-løb sammen med min far, siger Kevin Magnussen.

Formel 1-holdene træner på Spa-banen fredag og lørdag. Siden følger kvalifikationen lørdag eftermiddag, mens der søndag klokken 15 bliver givet grønt lys til at træde på speederen i grandprixet.

