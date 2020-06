Pengekassen lukket hos Haas

Kevin Magnussen- og Haas-fans skal krydse fingre for, at VF-20’eren er godt født og konkurrencedygtig fra sæsonstart.

For der umiddelbart ingen udsigt om opdateringer til den.

Corona-krisen og udsigten til færre indtægter lukker for pengekassen fra teamejer Gene Haas. Først og fremmest gælder det om at komme igennem sæsonen med, hvad man har.

- I øjeblikket planlægger vi ingen opgraderinger, før vi kender årets budget, og hvor mange løb der skal køres. Jeg kan ikke bruge penge, som jeg ikke ved, om jeg har. Vi er nødt til at være meget forsigtige med, hvad vi gør, siger Günther Steiner til blandt andre Ekstra Bladet på et videokonference.

- Vi ved alle, at indtægterne falder med færre løb og løb uden tilskuere. Først og fremmest skal vi deltage, med hvad vi har og gøre vores job så godt som muligt uden fejl i løbene og sessionerne.

Foreløbigt er der planlagt otte grandprixer i Europa, mens anden halvdel af sæson ventes offentliggjort i juli.

Det komprimerede program stiller store krav til holdenes lagre af reservedele, hvor nogle teamchefer har udtrykt bekymring for, at de risikerer at løbe tør, når der skal køres otte gange i løbet af ti uger.

- Situationen med reservedele er nemmere, fordi vi ikke planlægger nogen opgraderinger. Vi ved, hvilke løb, der skal køres, og hvad der kræves. Naturligvis planlægger vi ikke efter at have mange uheld.

Faldende indtægter har store konsekvenser for Haas' budget til denne sæson. Foto: Jan Sommer

- Lige nu arbejder vi ud fra et gennemsnitsår, hvad reservedele angår og burde ikke få problemer. Der er ingen økonomiske problemer med reservedele, men som sagt kommer der ingen opdateringer eller udviklingsdele i hvert fald i begyndelsen.

På et lille team som Haas går der op til et halvt år fra idé, indtil en markant ændring er efterprøvet og sidder på bilen. Når sæsonen kun er godt seks måneder, er det begrænset, hvor meget de får ud af at introducere nye dele.

- Når man ikke kun har færre løb, men også et mere komprimeret program, er det allervigtigste ikke at lave fejl på noget tidspunkt, siger Steiner.

- Man er nødt til at træffe beslutningerne nu. Og det dummeste ville være at bruge penge på udvikling af dele nu og så ikke have pengene til at producere dem. Det hjælper ingen. Som firma er vi nødt til at se på risikoen, og vi er i gang med et ekstraordinært år.

- Opgraderinger er aldrig så store, som man gerne ville have, og i dette tilfælde kan vi gøre ret meget på den første bil, siger Haas-bossen.

Traditionelt har teamet været dygtige til at bygge en god bil fra starten af året, men udfordret i udviklingen af den.

Antallet af løb påvirker, hvor meget holdene står til at tjene, men også om det til efteråret bliver muligt at køre foran tilskuere. Når der køres for tomme tribuner, udløser det ikke samme betaling til Formel 1 fra promotorerne.

Haas starter sæsonen i Østrig med en bil meget lig, hvad de ville have kørt med i Australien. Ferrari har allerede anden generation af årets motor- og gearkasse klar, men den får Haas ikke til sæsonpremieren, oplyser Steiner.

