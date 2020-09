Perfekt timet: Dansk hattrick på sidste omgang

MUGELLO (Ekstra Bladet): Bedre kunne det ikke times.

Med farmand Peter Vesti stående på pitvæggen med krydsede fingre kørte Frederik Vesti et taktisk perfekt løb på Mugello og vandt F3-sæsonens sidste hovedløb.

Det var den 18-årige jyske Prema-køres anden sejr i træk, og for sæsonen bringer det ham op på et hattrick af sejre i hovedløb.

Efter en håndfuld straffe for forseelser begået sidste weekend på Monza var strøet ud over gridden, startede Frederik Vesti treer.

Han lod Lirim Zendeli og Jake Hughes kæmpe foran ham i hovedparten af løbet. Da deres dæk var ved at være færdig, plukkede danskeren dem en for en.

Mugello byder på en reel overhalingsmulighed for enden af start-mål-langsiden. Med DRS-vingen åben er den til gengæld stor.

Vesti kunne ikke slå et tilstrækkelig hul til Jake Hughes efter sin første overhaling af ham. Briten slog tilbage på næstsidste omgang, hvilket ikke gjorde ham noget godt.

Selv om danskeren ville have foretrukket at bliver i front, viste det sig at være en lille genistreg af ham ikke at kæmpe for meget imod, for på sidste omgang med bagvingen åben kunne han med en perfekt timet overhaling snuppe sejren.

Over radioen var Hughes svært skuffet.

- Det var mit løb. Tillykke til Fred, men det var min sejr, sagde han.

Det 25 point går imidlertid velfortjent til danskeren, som før søndagens afsluttende sprintløb indtager fjerdepladsen i mesterskabet med 142,50 point.

- Det var nok et af de hårdeste løb, jeg nogensinde har kørt både fysisk, og hvad håndtering af dæk angår. Faktisk var jeg ikke så hurtig til start og måtte køre mine egne linjer, sagde Vesti efterfølgende.

- Jeg tror, dækhåndteringen var nøglen til sejren. Jeg er meget glad for den.

Se også: Dansk triumf på Monza

Se også: Tilbage på podiet: - Endelig!

Titlen som F3-mester er dog uden for rækkevidde.

Den står mellem teamkammeraterne Logan Piastri og Logan Sargeant, som begge har 160 point. Franske Theo Pourchaire har 151 point og dermed en lille chance for at snyde Prema-duoen.

Amerikanske Logan Sargeant starter forrest af mesterskabskandidaterne som femmer.

Frederik Vesti timede sin sejr med lanceringen af sin nye hjemmeside, som kan ses her.

