- Pilen peger på Grosjean

Haas-teamchef Günther Steiner burde for længst have indført teamordrer efter talrige bataljer mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean, mener Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt

DET ER IKKE gået hen over hovedet på ret mange, at situationen i Haas-teamet mellem kørerne internt og med teamchef Steiner er på frysepunktet. Løsningen tager vi til sidst.

D’herrer Magnussen og Grosjean har nu kørt for hårdt mod hinanden og er stødt sammen i fire løb siden Silverstone i fjor. De seneste stik imod direkte ordrer om at undgå kontakt.

ÉN TING ER, at det grundlæggende er forkert, at teamkammerater kører ind i hinanden så meget, som det har været tilfældet hos Haas, men det bliver på inden måde bedre, når teamet har overordentligt meget behov for at indsamle løbsdata, og så udgår biler på første omgang efter sammenstød med hinanden.

Lad mig gennem mine ’neutrale’ racerkører-briller gennemgå de fire episoder:

Kevin Magnussen i aktion på Silverstone-banen sidste år. Foto: AP.

Silverstone 2018:

Episoden: På første omgang går det galt i sving 3. Grosjean forsøger at udbremse Magnussen, men låser sine forhjul og hamrer ind i danskeren, og de mister begge deres frontvinge. Allerede gennem sving 2 kører de to ultratæt hjul-mod-hjul, og det ligner noget, som skal til at gå galt.

Skyld: Grosjean 90 procent – Magnussen 10 procent.

Det er franskmanden, som misser sit bremsepunkt totalt, og det er en alt for stor satsning at foretage med en teamkammerat på ydersiden. Kevin giver plads nok til, at de kunne have gået side om side gennem svinget, men kunne i realiteten havde bakket af en smule før og ladet Grosjean få endnu mere plads på indersiden. Så kunne franskmanden jo bare have udbremset sig selv, og fortsat lige ud.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean i Barcelona. Foto: Jan Sommer.

Barcelona 2019:

Episoden: Safetycar trækker i pit på omgang 52, og Grosjean foran Magnussen har ikke lige så meget varme og energi i dækkene, så danskeren sender den indenom franskmanden i sving 1. Nogle omgange senere forsøger Grosjean sig udenom i samme sving, men bliver presset ud af en kold K-Mag, og det er tæt ved at ende galt.

Skyld: Grosjean 70 procent – Magnussen 30 procent.

Der er ikke udstedt teamordrer, inden safetycar trækker i pit, og Grosjean burde derfor have kørt defensivt og have lukket døren. Efterfølgende forsøger han sig på ydersiden i flere omgange, det er ret risikabelt, og det må derfor være for egen regning.

Magnussen fornemmer, han er meget hurtigere og går derfor forbi. Det skaber dog en halvfarlig situation, når Grosjean gentagende gange presses helt ud i ’nødsporet’. Man kan tale om, at det måske er at udsætte teamet for den store risiko, at en eller begge biler udgår.

Kevin Magnussen i 2019 - også på Silverstone-banen. Foto: Glenn Dunbar / Ritzau Scanpix.

Silverstone 2019:

Episoden: Stort set samme billede som året før. De to Haas-racere kører hjul mod hjul hele vejen gennem sving 2, 3 og 4. I udgangen af sving 4 rammer de hinanden, og de får begge skader på bilerne, som gør, at de udgår.

Skyld: Grosjean 60 procent – Magnussen 40 procent.

Franskmanden udtalte, at han ikke kunne se Magnussen på ydersiden i sving 4 og derfor ikke gav særlig meget plads, men den forklaring skal han længere ud på landet med.

De har kørt side om side i tredje sving, så selvfølgelig ved han, at K-Mag er på hans højre side.

Når Magnussen ved, hvor meget klappen til tider går ned på teamkammeraten, er det temmelig risikabelt at stole på, at han er gentleman nok til at efterlade nok plads til en bil på ydersiden. K-Mag kunne have trukket sig fra duellen og have set, hvordan løbet ville udfolde sig.

Kevin Magnussen efter løbet på Hockenheim i 2019. Foto: Ralph Orlowski / Ritzau Scanpix.

Hockenheim 2019:

Episoden: Grosjean har indhentet Magnussen med mere end et sekund pr. omgang i et stykke tid. Magnussen vælger alligevel at køre den defensive linje ned ad langsiden.

Grosjean forsøger sig på ydersiden, og de to klasker hjulene sammen midt i svinget, men kan heldigvis begge fortsætte og sætte lidt hårdt tiltrængte point ind på kontoen. Franskmanden sidder i den hurtigste bil af de to og forventer ikke, at Magnussen vil forsvare sig med næb og kløer.

Skyld: Grosjean 50 procent - Magnussen 50 procent

Da Grosjean når til svinget og er helt på side med Magnussen, forventer han, at teamkammeraten drejer, men det sker ikke, da Grosjean regner med det. Selv om man er hurtigere, kan man ikke forlange, at Kevin giver sig uden kamp.

På den anden side. Hvis teamchefen har sagt, at man ikke under nogen omstændigheder må ramme hinanden, og når man ved, at teamet har brug for point, kunne Magnussen ’tage en for holdet’ og lade være med at indlede sig på en duel med en teamkammerat, som er i en hurtigere specifikation bil.

- Jeg ville kigge indad og indse, at jeg for længe siden burde have udstedt teamordrer, siger Jason Watt om, hvis han var i Gunther Steiners sko. Foto: Jan Sommer.

Hvis jeg var Gunther Steiner:

Jeg ville kigge indad og indse, at jeg for længe siden burde have udstedt teamordrer. I Barcelona, da bilerne kører bag safetycar, tag da beslutningen at sætte holdet først og bed kørerne holde deres placering.

På Hockenheim i sidste weekend, da Grosjean nærmer sig Magnussen med hastige skridt, burde der have faldet en radiomelding til K-Mag om at overdrage pladsen med det samme.

DET ER SÅDAN, de gør hos Mercedes og Ferrari, selv om det lyder kedeligt for os fans (og garanteret også i Kevins ører). Men en teamchefs opgave er at sørge for point på bogen og ikke at lave underholdende tv til Netflix.

