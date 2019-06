Pinlig fejl straffer dansk F1-håb

SPIELBERG (Ekstra Bladet): Målet for sæsonen var mesterskabet i den nye F3-serie, men det håb kan 17-årige Christian Lundgaard så småt vinke farvel til kun tre afdelinger inde i sæsonens otte.

Efter en fornem start på sæsonen i Barcelona har den danske Renault-akademi-kører kurs mod den anden weekend i træk uden de store point, hvilket det bomstærke Prema Powerteam kommer til at straffe.

Hvor problemerne i Frankrig i sidste uge havde med både teknik og uheld at gøre, skabte ART Grand Prix og danskeren selv problemerne i denne omgang.

Oven på fredagens tidtagning blev både Lundgaard og teamkammeraten David Beckmann diskvalificeret fra resultaterne og skal derfor starte bagerst.

Kørernes fysioterapeuter hjalp til med at blæse kølig luft i indtaget til motoren, men opgaver, som har med den mekaniske side af bilerne at gøre, er kun tilladt for officielle teammedlemmer.

Disse regler er sat i verden for at holde omkostninger nede, så kun et begrænset og på forhånd angivet antal personer må hjælpe til med bilerne.

Ifølge ART Grand Prixs teammanager opererede kørernes trænere ikke på teamet vegne, men under alle omstændigheder er sådan en procedurefejl pinlig, unødvendig og uforståelig for et af de mest succesrige teams i juniorkategorier i moderne tid.

Heller ikke tidtagningen forløb planmæssigt, selv om den tredje ART Grand Prix-kører Max Fewtrell starter løbet som toer.

Et rødt flag påvirkede afslutningen på kvalifikationen, og både Christian Lundgaards og David Beckmann racere havde tekniske problemer med overophedning, så de ikke ville starte. Han kom derfor ikke til at sætte sin tid på det optimale tidspunkt og måtte nøjes med femtehurtigste tid.

Den førende kører i F3, Robert Shwartzmann, havde ellers også problemer, da hans Prema-racer brød samme midt under tidtagningen.

Efter diverse straffe til rivalerne starter russeren nier.

Det danske F1-håb avancerede efter starten hurtigst seks placeringer og snuste til 22. pladsen, inden han ødelagde sin frontvinge i et sammenstød med sidste års rival fra Formel Renault 2.0 Ye Yifei. Han måtte i pit og derfra var det game over. En 26. plads gør også store point i søndagens sprintløb umulige.

Red Bull-junioren Jüri Vips vandt sit første F3-løb i år foran Max Fewtrell og Marcus Armstrong.

