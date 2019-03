Pinlig Haas-bommert: - Det burde ikke ske

Trods ekstra træning kiksede Haas endnu et vitalt pitstop i Australien. Romain Grosjeans race blev ødelagt, og teamchef Günther Steiner undskyldte over for franskmanden

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Man kunne næsten ikke tro sine egne øjne. Alle forholdsregler var taget. Måske nerverne spillede Haas-mekanikerne et pus?

Uanset hvad skete det utænkelige igen. Hjulmøtrikken kom forkert på: Når hjulnøglen snurrer, ryger gevindet; såkaldt ‘cross threading’. Denne gang blev det opdaget i tide, men skaden var sket.

Efter 15 omgange brækkede møtrikken, fordi den var tvunget på, fortæller Günther Steiner, da Ekstra Bladet taler med ham efter Australiens Grand Prix.

- Det er, som om vi er forheksede. Sidste år havde vi 20 løb efter Melbourne uden problemer, og så kommer vi tilbage hertil og får et problem. I det mindste fik vi 50 procent med hjem, næste år bliver det 100, siger han.

- Allerede på pitstoppet kunne man se, at der var et problem, som kostede syv sekunder. Løbet var tabt der for Romain. Selv hvis han nåede ternet flag, ville det have været uden for pointene.

Hvilket understreger HVOR tæt midterfeltet er denne sæson.

Der har været udskiftninger hos Haas over vinteren, men den pågældende mekaniker var ikke ny. Med særligt fokus på pitstop synes bossen, at forberedelserne har været, som de bør.

- Jeg tror egentlig ikke på uheld. Man skaber den slags selv. Men jeg tror ikke, det har noget med træning at gøre. Det skete bare.

- Jeg sagde til dem, at vi ikke skal dvæle for meget ved det. Vi skal se, om noget kan gøres anderledes. Måske nogle folk skal byttes rundt, men ellers skal vi bare fokusere på at få potentialet ud af bilen, siger Haas-bossen.

Romain Grosjean var naturligvis skuffet. Som i fjor havde han intet gjort forkert.

- Jeg talte med ham og undskyldte, for det er det rigtige at gøre. Det burde ikke ske. Men han er ved godt mod, fordi bilen er god. Det er ikke hans sidste chance for at score gode point, siger Steiner.

