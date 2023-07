Pinligt Haas-flop: Teamet undskylder fadæse

FRANCORCHAMPS (Ekstra Bladet): Det er ikke ret ofte, at man hører chefingeniør Ayao Komatsus stemmer over radioen, men japaneren var nødt til at træde i karakterer efter Haas-teamets mærkelige strategi og skuffende eksekvering af lørdagens ‘sprint-shootout’.

- Undskyld Kevin, jeg tog fejl, sagde Komatsu.

Af gode grunde lød der også undskyldninger til Nico Hülkenberg.

Haas behøver nærmest ikke stille til start i sprinten med Kevin Magnussen på 18. pladsen, og Nico Hülkenberg som 20’er for anden tidtagning i træk.

Tyskeren fik slet ikke sat en tid efter, han kaldte ‘en meget interessant eksekvering’.

Strategien blev lidt for smart for Haas. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Regn udsatte starten, men alle var på intermediates, da den gik i gang.

To (!) gange afbrød Haas kørernes omgange, sendte dem gennem pitten og satte friske dæk, før de blev sat i gang igen.

Men uden at sætte omgangstider.

Argumentet var, at teamet skulle bruge optimale betingelser for at avancere. I praksis var strategien umulig, for tiden var så stram, at det sidste sving var en parkeringsplads uden mulighed for at køre en omgang uden for meget spray og beskidt luft.

- Dude, den anden omgang var bedre, ikke, spurgte Kevin Magnussen som det første efter skuffelsen.

- Jo, det var den, Kev, svarede hans ingeniør Mark Slade.

- Vi fik vist ikke ramt det rigtigt, fortsatte danskeren.

- Vi manglede seks tiendedele, sagde ingeniøren.

- Ja, men jeg lå og kæmpede med Bottas, sagde Magnussen.

Haas er uden chance for point i sprintløbet. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Starten lignede et racerløb, hvor mange kæmpede for at starte omgange. Hülkenberg nåede slet ikke frem til linjen i tide.

Det var så her, at chefingeniøren skred ind med en overordnet undskyldning for fadæsen.

I SQ2 forsøgte Lance Stroll sig som den første på slicks-dæk. Men for tidligt - for canadieren sendte sin Aston Martin i væggen.

Overraskelsen lurede

Afgørelsen foregik på soft-dæk, hvor Oscar Piastri (McLaren) var 11 tusindedele fra en sensation. Australieren kvalificerede sig toer foran de to Ferrari-racere, kollegaen Lando Norris og Pierre Gasly (Alpine).

Max Verstappen tog pole position for anden dag i træk.

Sprintløbet går i gang kl. 17.05