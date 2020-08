Pitstop kostede point: - Et af mine bedste løb

Uden et meget langsomt pitstop tror Romain Grosjean, at han kunne have udfordret Sebastian Vettels Ferrari i kampen om tiendepladsen på Silverstone

For to uger siden overraskede Kevin Magnussen med at score point gennem et satset træk fra Haas-pitvæggen, og det samme var ved at ske for Romain Grosjean på Silverstone.

Da alle pittede under safetycar som følge af Daniil Kvyats crash, blev franskmanden ude på banen. Han holdt derefter overraskende godt trit med både Renault, McLaren og Ferrari.

Troen på et enkelt point var der indtil et meget langsomt stop.

- Desværre kostede et problem ved pitstoppet, hvor jeg ikke kunne få den i første gear, noget i retningen af syv sekunder, siger Romain Grosjean.

- Det var en skam, for det lignede, at vi kunne have udfordret Sebastian (Vettel, Ferrari) for tiendepladsen. Det ville have været et helt ekstraordinært, når man ser på farten henover weekenden.

- Beslutningen om at blive ude var den rigtige. Vi skal prøve noget anderledes i stedet for bare at blive nede bagved. Vi troede, vi måske kunne fange Sebastian til allersidst og forsøge angreb, siger Grosjean.

Romain Grosjean holdt overraskende god stand mod Renault og McLaren. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Indsatsen placerer franskmanden helt oppe blandt sine ti F1-podier.

- Jeg kørte et af de bedste løb i min karriere og bliver nummer 16. Så skuffende. Jeg føler, at jeg pressede bilen til det maksimale fra start til slut.

- Pludselig lå jeg femmer bag safetycaren som i de gode gamle dage. Jeg var lidt skeptisk over genstarten på de gamle og kolde dæk, men jeg overhalede næsten Leclerc, så grebet var godt. Jeg var overrasket over, hvor godt jeg holdt fast.

- På langsiderne er det svært, men i slipstrøm og med DRS’en kørende kunne det lykkes at hænge på, siger franskmanden.

Kevin Magnussen fik kun formationsomgangen og første omgang, men ser frem til næste weekend med en god fornemmelse.

- Jeg ville gerne have haft de omgange i dag for at lære om bilen. Men ikke alene det; jeg tror, vi havde chancen for point. Frustrerende, men vi prøver at gøre det bedre næste uge, siger han.

