Plan for Schumachers fremtid: Trussel mod Kevin?

Ferrari håber, at Mick Schumacher kan køre for et mindre Formel 1-team næste år

Michael Schumachers talentfulde søn, 21-årige Mick Schumacher, kørte sig i weekenden på podiet i Formel 2 for fjerde gang i sæsonen.

Men selvom han er en af del af Ferraris akademi, så bliver det ikke Ferrari, han kommer til at køre Formel 1 for i 2021, for her er pladserne optaget af Charles Leclerc og Carlos Sainz.

- Han kører en rigtig god sæson i Formel 2. Hans opgave har været at udvikles og gøre fremskridt. Og det gør han, siger Ferraris teamchef Mattia Binotto til Bild.

- Hvordan næste år kommer til at se ud for hans vedkommende, skal vi snart diskutere med ham. Jeg tror, at det logiske skridt vil være et mindre Formel 1-team, hvor han kan lære sig alt stille og roligt og langsomt tage næste skridt, siger Binotto.

Blandt de mindre Formel 1-teams virker særligt to oplagte for Schumacher - både Alfa Romeo og Haas samarbejder således med Ferrari.

Ferrari-boss Mattia Binotto ser Mick Schumacher starte Formel 1-karrieren hos et mindre team. Foto: ANTON VAGANOV/Ritzau Scanpix

Mick Schumacher i aktion. Foto: Tibor Illyes/Ritzau Scanpix

21-årige Mick Schumacher uden for banen. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Hos Alfa Romeo menes 40-årige Kimi Räikkönen at have tabt interessen for at køre i den tunge ende af feltet, og heller ikke hans kollega Antonio Giovanazzi har imponeret.

Og hos amerikanske Haas kører de også med Ferrari-motorer, men hverken Romain Grosjean eller Kevin Magnussen skovler point, og da ingen af kørerne er bekræftet til næste sæson, så kunne Schumacher-sønnen også her være en mulighed.

Schumachers far, Michael Schumacher, vandt syv verdensmesterskaber i Formel 1 og fem af dem med Ferrari, men en skiulykke i 2013 lagde ham i koma, og han er i en alder af nu 51 år aldrig kommet på benene siden.

Mick Schumacher vandt den europæiske Formel 3-serie i 2018, og vandt sidste år et enkelt løb i Formel 2, hvor han nu ligger nummer fem sammenlagt. Det er her den 19-årige dansker Christian Lundgaard ligger nummer tre.

