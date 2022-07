Planlægger baneinvasion: Trusler mod F1-grandprix

Lokalt politi advarer mod demonstranters planer om at løbe ind på banen under Storbritanniens Grand Prix

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): En britisk miljøgruppe truer med at invadere Silverstone Circuit søndag under Storbritanniens Grand Prix foran et rekordstort publikum på mindst 142.000 mennesker.

På forhånd beder politiet i Northamptonshire indtrængende demonstranterne om at genoverveje efter at have modtaget ‘troværdige efterretninger’ om planerne.

- Først og fremmest vil jeg direkte forsøge at appellere til gruppen, siger den ansvarlige politichef Tom Thompson.

- Lad være med at risikere noget for jer selv, kørere, de mange marshals, frivillige og offentligheden.

- Det er ekstremt farligt at gå ud på en racerbane under løb. Hvis I fortsætter med den dumdristige plan, sætter I liv på spil.

Op mod 400.000 tilskuere er på Silverstone under grandprixet. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

I stedet beder politiet om at gruppen om, at de sammen finder en måde at afvikle en mere sikker demonstration.

Silverstone var i 2003 scenen for en baneinvasion af en irsk præst, som løb ned ad Hangar Straight og var meget tæt på at blive ramt af David Coulthard.

