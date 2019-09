Plasticpose spolerer Kevins superløb: - Det sutter røv

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Tre håbløse løb for Haas er kørt, siden de i juli i Tyskland sidst scorede point. Reel fart både lørdag og søndag har teamet ikke haft siden Monaco i maj.

I de to første tredjedele af Singapores Grand Prix tegnede en heroisk indsats af Kevin Magnussen til at udløse uhyre vigtige point.

Uden safetycars var hans ottendeplads næppe kommet i fare, men det er for meget at forvente i Singapores gader, hvor der aldrig har været afviklet grandprix uden mindst en. Selv med to var der en fair chance for en symbolsk placering i top ti.

Haas’ løb faldt komplet fra hinanden af en anden årsag.

En sandwichpose havde undervejs sat sig fast i danskerens frontvinge. Bilen mistede så meget downforce, at ingeniørerne troede, noget var brækket af.

Endelig gik et løb teamets vej i denne skrækkelige sæson, og så fik en plasticpose afgørende betydning. Selv teamchef Günther Steiner forevigede den på sin telefon.

Kevin Magnussen var svært skuffet oven på en ellers strålende indsats, som ville have været god for teamets moral.

- Det er vanvittigt, at vi skal være så uheldige. Det ville betyde sindssygt meget. Helt vildt. Men sådan er det. Det sutter røv, lød danskerens umiddelbare analyse til Ekstra Bladet.

Mere skulle der ikke til, før han sank hjælpeløs fra ottende- til sidstepladsen.

- Der kommer en plasticpose henover frontvingen og begynder at ødelægge alt aerodynamikken. Og så begynder jeg virkelig at få problemer med dækkene, for de er så fintfølende, at jeg kun lige kan holde gang i dem, forklarer han.

Mere skal der ikke til at spolere aerodynamik og dæktemperaturer på en moderne F1-racer. Foto: Günther Steiner/Haas F1 Team

- Efter den første safetycar følte jeg, at jeg stadig nogenlunde havde fat i det, men slet ikke så godt som inden. Så kommer der en til, og jeg får det plastic på vingen. Så var jeg stort set færdig.

Positionen var skabt på en superstart, hvor både held og dygtighed vinder danskeren fire placeringer. Safetycar vil altid skade kørerne på de hårde dæktyper, men netop i Singapore er positionen på banen nøglen. Derfor pittede ingen i top ti, og Kevin Magnussens bakker op om den beslutning, selv om de bagkloge vil sige, at det kunne have reddet ham point alligevel.

- Det er svært at sige, når man lige er hoppet ud af bilen. Jeg har ikke kigget på det endnu, men jeg føler, vi gjorde det rigtige, og vi lå i en god position. En safetycar kunne vi godt overleve, måske også to uden den plasticpose. Altså, hvad fanden sker der, siger danskeren.

Efter fiaskoerne på Monza og Spa fokuserede teamchef Günther Steiner på det positive.

- Det gode er, at gutterne kan se, at vi stadig kan gøre. Bilen var ikke fantastisk, men vi fik det maksimale ud af det. Igen; er der en plasticpose derude, hvem samler den så op? Os …

- Heldige er vi i hvert fald ikke, og det ville have rart med lidt point. I det mindste kørte vi racerløb og stod ikke bare stille, siger teambossen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, alle er klar over, at selv om vi ikke fik point, lavede vi ingen fejl, og alle gjorde det godt. Når man ser vores træning og kvalifikation, forventede vi ikke at være så langt fremme.

Som et lille kuriosum kørte Kevin Magnussen for andet år i træk løbets hurtigste omgang. Dog slog han ikke sin egen banerekord.

