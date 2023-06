Pludselig kom kronprinsen

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): For publikummet på Circuit de Catalunya er Fernando Alonso den ubetinget største stjerne.

Derefter følger den tidligere L.A. Lakers-stjerne Pau Gasol, som på disse kanter har samme status for spaniere som Michael Laudrup har for danskere.

Men der gemte sig også et par meget prominente gæster, der ikke optræder på den officielle liste over kendisser og VIP’s fra Formel 1.

Kronprins Frederik dukkede op lørdag, og søndag fik han følgeskab af en næste lige så royal dansk milliardær, Lego-kongen Kjeld Kirk Kristiansen.

Netflix var med i baggrunden, da der kom royalt besøg hos Haas.

Kevin Magnussen tegner og fortæller til kronprins Frederik og Kjeld Kirk Kristiansen.

Günther Steiner fortæller jokes.

To danske Frederik'er, som begge kan lide at give gas den. Den ene er med garanti hurtigere end den anden.

Frederik Vestis manager, Dorte Riis Madsen, viser kronprins Frederik rundt i motorsportscirkusset.

For fire år siden siden var de også til Formel 1 sammen - ligeledes i Barcelona.

Der blev tid til både at besøge Frederik Vesti-lejren og fejre hans sejr i lørdagens sprintløb. Mens Kevin Magnussen og Haas søndag løb med opmærksomheden.

Invitationerne til de kendte og sky danskere gik gennem den danske Ferrari-importør Formula Racing.

Generelt er det dog et sjældent et problem at blive inviteret som VIP-gæst, når man er kommende konge - eller regerer over et af verdens mest berømte brands.

Lego er dog ikke på vej til at sponsere danske racerkørere.

- Kjeld og jeg har mødt hinanden nogle gange til forskellige arrangementer, og jeg har kørt Kjeld rundt i nogle af hans fede biler og vist lidt tricks på en racerbane. Hvor vi også har haft mulighed for at få et glas vin og hygge.

- Han er bare en rigtig hyggelig fyr med en stor interesse i motorsport, så det er kun naturligt, at han er velkommen her, har Kevin Magnussen fortalt til Ekstra Bladet ved tidligere lejlighed.

Hyggemøde hos Haas - men Günther Steiner ved godt, at der ikke følger Lego-penge med.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Den spanske basketlegende Pau Gasol tiltrak dog mere opmærksomhed end det danske royale besøg.

Rundvisning i garagen.

Og tak for nu. Foto: Tariq Mikkel Khan

Andreas Christensen var besøg lørdag.

Internt hos Haas var faktisk hos flere nøglepersonerne mere spænding over, at Legos ejer kom på besøg, end en dansker med blåt blod.

FC Barcelonas Andreas Christensen og Treks danske stjerne Mads Pedersen er også til Formel 1 i Catalonien.

