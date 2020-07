Plyndrer død F1-kørers butik

Er du Formel 1-nørd skal du ikke lige købe ind på det sorte brugtmarked, for det kan være tyvekoster

Han blev betragtet som et kæmpe talent og en kommende Ferrari-kører, og skiftet fra Formel 1-teamet Marussia til Sauber var allerede på plads.

Franske Jules Bianchi døde i 2015 af sine alvorlige kvæstelser i 2014 på Suzuka-banen i Japan, og siden da har familien drevet en butik, hvor de sælger fanartikler til minde om køreren.

Nu er butikken imidlertid plyndret.

- Vi vil gerne informere jer om, at Jules Bianchi-butikken i Brignoles blev røvet i går aftes, lyder det i et Facebook-opslag fra den afdøde kørers mor Christine Bianchi.

- Vi tror, de vil prøve at sælge det, de stjal fra os. Det vil sige T-shirts til mænd og kvinder og børn, poloer, skjorter og så videre. Del mit opslag så meget som muligt, lyder hendes opråb om hjælp.

Foreløbig er opslaget delt mere end 3.800 gange i kampen for at forhindre skurkene i at sælge tyvekosterne.

Overskuddet fra fanbutikken går til at støtte velgørende projekter - særligt universitetshiospitalet i Nice, hvor Bianchi blev behandlet frem til sin død.

Det var i oktober 2014, at Jules Bianchi forulykkede i Japan og efter en lang periode i koma døde han som 25-årig 17. juli 2015.

Bianchi nåede 34 Formel 1-grandprix'er med en niendeplads i Monaco som bedste resultat. Allerede i 2011 var han testkører for Ferrari efter at have vundet den europæiske Formel 3-serie i 2009 og var sluttet treer i GP2 i 2010.

Bianchi fik i 2015 opkaldt en vej i Nice efter sig, og der kom også kunst op af ham, mens en beæret far kunne se på. Fotos: ERIC GAILLARD/Ritzau Scanpix

