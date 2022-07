Point til Kevin Magnussen i dramatisk sprintløb

Kevin Magnussen scorede to point, da han blev nummer syv i sprint-kvalifikationen før Østrigs Grand Prix

Brynene var rynkede efter lørdagens tidlige træning, hvor Haas’ VF-22’er så noget langsommere ud end under tidtagningen.

Farten i løbstrim var ikke i nærheden af, hvad den havde på en enkelt hurtig omgang.

Alligevel lykkedes det Kevin Magnussen kun at tabe en enkel position, så danskeren sluttede sprintkvalifikationen som nummer syv til to point.

Mick Schumacher faldt to placeringer tilbage og sluttede nier.

For anden gang i år scorede Kevin Magnussen point i Formel 1's forsøg med sprint-kvalifikationer. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Den 29-årige dansker kan takke sin teamkammerat for de to point.

Bag ham kæmpede Mick Schumacher en drabelig fight mod Lewis Hamilton, og det lykkedes længe tyskeren at holde den hurtigere Mercedes bag sig.

Længe lignede det perfekt holdarbejde, hvor Magnussen gav Mick Schumacher DRS, så han kunne holde Hamilton bag sig med kombination af slipstrøm og ekstra topfart.

Mod slutningen slog Magnussen et lidt større hul end det sekund, der udløser DRS. Mick Schumacher kom under ekstra pres, og teamet bad danskeren om at lade sig falde lidt tilbage.

Mick Schumacher kæmpede en brav kamp mod Lewis Hamilton, som hjalp den danske Haas-kollega til ekstra point. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Meldingen kom for sent.

Lige som han gjorde det, lykkedes det Hamilton at sikre ottendepladsen på Schumachers bekostning og det sidste point.

Drama fra start

Allerede før starten var der drama.

Fernando Alonsos Alpine holdt på startgridden med dækvarmere på og kom aldrig ud på formationsomgangen. Teamet havde et teknisk problem, som de ikke kunne løse, og spanieren fik aldrig kørt en omgang.

Tekniske problemer hos Alpine. Fernando Alonso nåede ikke starten. Teamkammeraten Esteban Ocon blev sekser, men måtte stoppe ude på banen efter det ternede flag. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Alonso kommer derfor til at starte grandprixet i bagerste række sammen Valtteri Bottas, som har en motorstraf med sig.

Uheldene for Alfa Romeos Guanyu Zhou fortsatte efter det dramatiske uheld på Silverstone. Denne gang af teknisk karakter. Motoren gik i stå i slutningen af formationsomgangen, så kineseren måtte starte sprinten fra pitlane.

Forrest holdt Max Verstappen fast i sin pole-position fra fredagens tidtagning, mens der bag ham foregik en drabelig fight mellem de to Ferrari-kørere.

Foran et orange på Red Bull Ring holdt Max Verstappen fast i sin pole-position. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Sidste uges vinder, Carlos Sainz Jr., havde ingen kvaler med at race mod sin kollega Charles Leclerc.

Monegaskeren holdt dog fast og starter i første række sammen med Red Bulls hollænder.

I anden række holder Sainz og Mercedes’ George Russell.

