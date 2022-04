Politi-aktion mod Mazepin

Italiensk politi har beslaglagt ejendomme for over 800 millioner kroner ejet af den tidligere Haas-kører Nikita Mazepin og dennes oligark-far

I sidste uge langede Haas' vragede Formel 1-kører Nikita Mazepin ud mod sanktionerne mod russiske sportsfolk. En 'cancel culture' mod Rusland, kaldte han det i BBC's Hardtalk.

- Jeg er ikke enig med, at jeg er del af sanktionerne. Jeg har tidligere sagt, at jeg har til intention at kæmpe imod dem.

Mandag så man endnu et eksempel på, at Vesten ikke har meget til overs for det synspunkt, og hvorfor Nikita Mazepin og ikke kun faderen, oligarken Dmitrij Mazepin, er på den omfattende liste af russere, som EU sanktionerer.

Italien har beslaglagt ejendomme for over 800 millioner kroner tilhørende Nikita og Dmitrij Mazepin, fortæller politikilder til Reuters. Mazepins PR-folk havde ingen kommentarer.

De seneste uger har italiensk politi beslaglagt villaer og yachts for op mod syv milliarder kroner ejet af russere fra EU's liste. Mazepin-operationen centrerede sig om en villa i det nordlige Sardinien kaldet 'Rocky Ram'.

Nikita Mazepin er 23 år gammel og har brugt sit liv på racing og uddannelse - blandt andet i det russiske militær som del af sin værnepligt - mens faderen har opbygget sin formue via gødningsfirmaet Uralkali og kemikoncernen Uralchem.

Dmitrij Mazepin er i Vladimir Putins inderkreds. Foto: Mikhail Svetlov/Getty Images

Som Politiken beskriver indgående mandag, er det normalt for Ruslands oligarker at indsætte familiemedlemmer som formelle ejere af skuffeselskaber for at undgå sanktioner.

Dmitrij Mazepin har tætte bånd til Rusland præsident Vladimir Putin og var blandt den gruppe fremtrædende russere samlet om lederen, da Rusland invaderede Ukraine.

Sønnen blev sat på sanktionslisten, fordi han er 'associeret med en førende forretningsmand (sin far) involveret i økonomiske sektorer, som leverer substantielle indtægter til Ruslands regering, som er ansvarlig for annekteringen af Krim og destabiliseringen af Ukraine'.

I mellemtiden er Haas-teamet under angreb fra anden side - LÆS MERE HER.