Populært comeback: Stormer frem på sociale medier

På et område giver Haas F1 Team sine rivaler seriøst baghjul i begyndelsen af 2022-sæsonen: På sociale medier.

Bruddet med Mazepin-familien, Kevin Magnussens overraskende comeback kombineret med sportslige resultater er populært på Instagram og Twitter, som er de sociale medier, hvor flest Formel 1-fans er aktive.

Kevin Magnussen har igen installeret Instagram-appen på sin telefon, hvilket bliver belønnet med en kvart million nye følgere; 200.000 kom til i forbindelse med sæsonpremieren, så danskeren nu følges af 760.000 (samlet vækst på 50 procent).

Men Haas-teamets enmandshær på de sociale medier har haft en fest siden comebacket.

Fem af teamets seks mest ’likede’ opslag på Instagram stammer fra Bahrains Grand Prix. Undtagelsen er et billede fra sidste testdag i Barcelona, hvor teamet kørte i en neutral bil uden de russiske farver.

Det mest likede billede fra Haas nogensinde er glade Günther Steiner efter kvalifikationen lørdag i Bahrain, hvor han står klar til at omfavne Kevin Magnussen. Over 600.000 syntes om det – plus 1,4 millioner på nøjagtig samme billede hos den officielle F1-konto.

I løbet af de to første løb har Haas på Instagram, Twitter og Facebook vundet 275.000 nye følgere. Instagram er topscoreren med 2,1 millioner efterfulgt af en million på Twitter og 430.000 på Facebook.

Ifølge journalisten Adam Sterns opgørelser knuser Haas rivalerne både i Bahrain og Saudi Arabien på de vigtigste parametre på sociale medier.

Ferrari vandt 227.584 nye følgere i Bahrain mod Haas’ 184.544 på andenpladsen. Men det er undtagelsen. Kevin Magnussens team topper alle andre kategorier.

Det var en hæsblæsende weekend i Saudi-Arabien, hvor Kevin Magnussen endnu en gang kørte sig i pointene på trods af problemer med fysikken. Selvom topholdene allerede er stukket af, kan Kevin med lidt held godt kæmpe om podiet

Vækst i procent er tre gange så højt som nummer to i Bahrain og Saudi Arabien, i begge Alfa Romeo.

Nok så vigtigt er interaktionerne med fans skyhøje.

Over tre gange så højt per tusind i fans i som nummer to i Bahrain, Ferrari, og dobbelt så mange som nummer to i Saudi Arabien, Red Bull Racing.

Ingen i Formel 1 kan måle sig med Instagram-kongen Lewis Hamilton og hans 27,4 millioner følgere.

Bliv klogere på den stigende saudiarabiske indflydelse i Formel 1, og hvad der skete i kulissen under Saudi Arabien Grand Prix (og lidt om Haas' fremtidsplaner)