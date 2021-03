Portugal snupper ledig plads i Formel 1-kalenderen

I 2021 skal Formel 1-feltet atter forbi Portugal.

Sidste år vendte motorsportens kongeklasse tilbage til landet efter 25 års fravær, og det var ifølge Formel 1-organisationen en så stor succes, at feltet med glæde igen lægger vejen forbi racerbanen i Portimão på Algarvekysten.

Portugal overtager det ledige hul i Formel 1-kalenderen 2. maj, hvor Vietnams Grand Prix egentlig skulle være afviklet. For andet år i træk må vietnameserne dog kigge langt efter de hurtige racerbiler på grund af covid-19-pandemien.

Grandprixet i Portugal bliver det tredje løb i 2021-sæsonen.

Da der blev kørt i Portugal i oktober sidste år, var der 27.000 tilskuere til løbet efter en periode med lave smittetal.

Arrangørerne håber også på at kunne have tilskuere til grandprixet i maj.

- Vi vil takke de lokale arrangører og Portugals regering for deres hårde arbejde og dedikation for at få løbet til at ske. Vi håber, at vi igen i denne sæson kan få fans på en forsvarlig måde, vi arbejder på nærmere detaljer sammen med arrangørerne, siger Formel 1-direktør Stefano Domenicali.

Formel 1-sæsonen går i gang 28. marts i Bahrain. For første gang siden 2013 bliver det uden Kevin Magnussen som kører- eller reservekører i løbsserien. I 2020 blev han nummer 16 ved løbet i Portugal.