Potentialet er der: Kevin i vildrede

Forståeligt skuffet efter sin ringeste kvalifikation i år valgte Kevin Magnussen den konstruktive tilgang, selv om danskeren søndag på Zandvoort starter ti placeringer efter sin teamkammerat

Mick Schumacher.

Tyskeren starter otter og viste, at den opgraderede Haas på nogle baner har farten til Q3, mens Kevin Magnussen skuffende skal starte 18’er.

Den danske Haas-kører erklærede sig glad for Schumachers strålende resultat, når han ikke selv var leveringsdygtig i et.

- Jeg synes, det er positivt. Det viser, at potentialet er der, og at det ikke var optimalt i min side af garagen, sagde Magnussen efter kvalifikationen til Hollands Grand Prix.

Under tredje træning lå Haas-duoen sammen lige omkring top ti.

For anden weekend i træk kunne Kevin Magnussen ikke få det maksimale ud af Haas-raceren under tidtagning. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Annonce:

Magnussen fik en fin start på tidtagningen, men forbedrede sig slet ikke så meget som kollegaen og rivalerne til det afgørende forsøg, da banen var hurtigst, og den afgørende omgang skulle sættes sammen.

- Bilen var det bedste, den har været hele weekenden. Men af en eller anden grund fandt jeg ikke mere greb på det andet sæt dæk. Banen udvikler sig og bliver bedre, alle kører hurtigere, og jeg kunne kun finde to tiendedele i forhold til min første omgang. Når det er så tæt, er man nemt ud af Q1, og desværre var det tilfældet for mig

- Jeg var meget optimistisk til start. Jeg satte min bedste tid på det andet forsøg på det første sæt dæk og tænkte, at der ville komme masser af mere omgangstid. Men det gjorde der ikke, og vi må prøve at forstå hvorfor.

- Det så godt ud i morges, men farten forsvandt igen. Derfor er jeg lidt i vildrede over hvorfor.

- Der er lidt underligt og var det samme på Spa i sidste uge, hvor alle andre tager et stort skridt på andet sæt dæk, og jeg ikke gør.

Annonce:

- Så det er skuffende. Jeg prøver at gå ind til søndag med et positivt sind og ser, hvad der er muligt, sagde Magnussen.

Til orange fest på Zandvoort. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Fra næstsidste startrække bliver det svært at score point på en bane som Circuit Zandvoort.

- Det er lidt nemmere at overhale i år end sidste år. Det er en af de sværere baner at overhale på, men med de nye biler er det lidt nemmere at følge med. Men det bliver ikke nemt, og man skal stadig have farten til at komme frem i feltet. Det må vi se på, om vi har, siger han.

SE OGSÅ: Guide: Forstå det komplicerede F1-rat

Med de mindste marginaler sikrede Max Verstappen (Red Bull) pole-position foran de to Ferrari-kørere. Et spin fra teamkammeraten Sergio Pérez hjalp ham på vej, for det spolerede både Lewis Hamilton og George Russells sidste forsøg.

Begge sølvpile var i gang med hurtige omgange, og ifølge Mercedes kunne de have udfordret om pole-position eller som minimum første startrække.

Annonce:

Ferraris fart i løbstrim har set god ud, så en hollandsk fest på hjemmebane er alt andet end givet.

Der er lidt af en opgradering på vej i Kevin Magnussens side af Haas-garagen. Læs alle detaljerne her