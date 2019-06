Problemer i Haas-kulissen: Kæmpe lettelse

SPIELBERG (Ekstra Bladet): Netflix’ kamera-hold er på plads hos Haas denne weekend og har fået skud i kassen til ren følelsesporno.

Fra tekniske problemer hos Kevin Magnussen og en skiftet gearkasse før tidtagningen, som koster fem pladsers straf, til femtebedste tid i allersidste hug.

Danskerens skreg sin glæde ud over radioen og var stadig i vældigt humør, da Ekstra Bladet talte med ham.

- Da jeg kørte forbi tv-skærmen og så, at det var femtepladsen, blev jeg ret begejstret, griner han.

Også selv om der stadig er store spørgsmål ved teamets fart i løbet og dermed evnen til at score point.

- De sidste tre løb har været meget skuffende. Indtil videre havde denne weekend også været skuffende på grund straffen, og fordi vi ikke så vildt hurtige ud. Så det var bare en kæmpe overraskelse og lettelse. Følelserne gik højt for alle på teamet. Det var et dejligt øjeblik, som vi nyder så længe det er muligt, siger Magnussen.

Kevin Magnussen var en glad mand efter kvalifikationen. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

Mekanikerne fik store roser.

Ikke mindst fordi teamet har været ramt af to uheld denne uge. Først brækkede en mekaniker anklen under en fodboldkamp, og herefter blev Kevin Magnussens ‘nummer to’ indlagt til en akut blindtarmsoperation.

Han har ansvar for den bagerste del af bilen og er en af nøglepersonerne, når der på halvanden time skal skiftes gearkasse.

- Det har været sådan en følelsesmæssig rutsjebane med gearkassen, straffen, ikke at forvente meget og så ramme den lige bagi på sidste omgang. Følelserne strømmer bare ud af en.

En af de skadede mekanikerne - Brian Brown - arbejder på Kevin Magnussen og styrer normalt hjulpistolen på højre fordæk. Foto: Jan Sommer

Både i Q1 og Q2 var danskeren på nippet til knockout, før en lille justering på fronten gav bonus.

- Med det ekstra frontvinge kom bilen bare til live. Det føltes bare, som om der kom mere greb. Faktisk var sektor et ikke meget bedre, sektor to var lidt bedre, og i sektor tre kunne jeg bare mærke efter sving seks, at grebet var der. Så gik jeg efter den lidt mere i sving syv. Følte grebet igen. Og så gik jeg for alvor efter den i sving otte-ni (hvor man kan smadre end racer på de ekstreme kerbs, red,).

- Det er skuffende ikke at skulle starte femmer, men jeg er bare glad for den præstation. Vi starter i pointene på det forkerte dæk uden for den store tophastighed, men hvad fanden. Ellers er alt godt, griner Magnussen.

- Hvor stor en ulempe bliver det at skulle starte på de brugte softs?

- Meget stor. Desværre. Vi har kørt med meget downforce denne weekend, fordi vi ved, at det har virket tidligere, men egentlig er det ikke en bane til høj downforce, fordi den har lange langsider. Det er nemt at overhale, så det bliver ikke nemt. Men jeg går ind til det med åbent sind og ser, hvad der lader sig gøre.

Surt show: Kostbar straf til Kevin

Se også: F1-stjerner har fået nok: Reagerer i 11. time

- De dæk er virkelig svære at blive kloge på, så jeg er ikke 100 procent sikker, at vi ikke får problemer med dem i løbet.

Efter sin straf starter Magnussen tier og har Romain Grosjean lige bag sig. Franskmanden har til gengæld fordel af frit dækvalg.

Charles Leclerc scorede pole-position, mens teamkammeraten Sebastian Vettel fik tekniske problemer til sidst. Ved siden af monegaskeren holder Max Verstappen, da Lewis Hamilton fik tre pladser straf for en blokering. VM-etteren starter derfor femmer.

Mød Haas-mekanikerne: 'Kevin er en af drengene'

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin