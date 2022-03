Problemerne fortsætter: Racere strandet i England

Uheldene hober sig op for Haas F1 Team, der nu risikerer at misse den første testdag i Bahrain

Det rene kaos.

Sådan vil man formentlig beskrive de seneste uger, hvis man arbejder for det amerikanske Formel 1-team Haas. For allerede inden årets første løb er skudt i gang, har problemerne hobet sig op for Mick Schumacher og co.

Først blev teamet ramt af tekniske problemer med raceren under testdagene i Barcelona, og senest var det så Ruslands invasion af Ukraine, der betød, at man lørdag fyrede Nikita Mazepin og droppede sponsorsamarbejdet med det russiske selskab Uralkali.

Og nu er Haas F1 Team kommet i nye problemer.

Teamet risikerer nemlig at misse den første testdag i Bahrain, da de to Haas-racere og teamets reservedele stadigvæk befinder sig i Doncaster Lufthavn i England.

Det skyldes, at ét af de i alt fem Formel 1-fragtfly på vej til det engelske blev ramt af tekniske problemer i Istanbul. Det skriver det tyske medie Auto Motor Und Sport.

Det kan ende med at blive et kæmpe slag for Haas-teamet, der skulle have brugt tiden på banen i Bahrain til at fikse de problemer, som de for nylig løb ind i under testdagene i Barcelona.

- Vi skal muligvis afskrive den første testdag. Alle andre har to dages forspring til at forberede sig, lyder beskeden fra teamchef Günther Steiner, der er i gang med at lede efter alternative løsninger.

De tre testdage på Bahrain International Circuit finder sted torsdag, fredag og lørdag, og her vil det være brasilianske Pietro Fittipaldi, der indtager det andet Haas-sæde efter Mazepins afgang, når racerne engang ankommer.

Hvorvidt han også indleder sæsonen for Haas og kører resten af sæsonens løb ligger endnu ikke fast.

Formel 1-sæsonen begynder i Bahrain 20. marts.