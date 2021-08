Protest afvist: 'Irrelevante' beviser

Sebastian Vettels diskvalifikation fra Ungarns Grand Prix står ved magt.

Aston Martin forsøgte med alle midler at få beslutningen omstødt, men efter en videokonference mandag afviste det internationale motorsportsforbund, FIA, at tage sagen op.

Tyskeren blev frataget sin overraskende andenplads, fordi benzintanken på hans Aston Martin ikke indeholdt den obligatoriske liter efter løbet.

Teamet undskyldte sig først med, at deres data viste, hvordan tanken burde have indeholdt 1,44 liter. Efterfølgende undersøgelser afslørede en læk og en fejl i benzinsystemet, hvor lufttryk havde pumpet brændstof ud af bilen, som ifølge teamet var grunden til, at de ikke levede op til reglerne.

Argumentet fandt FIA ‘irrelevant’, for det var kun muligt at pumpe 0,3 liter ud af Vettels bil.

Sebastian Vettel nåede at komme på podiet i Ungarn, før han fik beskeden om diskvalifikationen. Foto: Ferenc Isza/Ritzau Scanpix

Forklaringen på, hvorfor tanken var tom betyder ifølge FIA intet, når reglerne er brudt.

Reglen eksisterer for at forhindre teams i at benytte ulovligt brændstof og undgå, at det bliver opdaget ved at lade bilen løbe tør, før den når tilbage til pitlanen og parc fermé.

Aston Martin overvejer nu, om de skal forsøge at tage sagen videre i systemet.

- Vi føler, at beviserne, vi lagde frem, var relevante og tydeliggjorde, at FIA skulle have omstødt hans diskvalifikation. Uheldigvis var FIA af en anden holdning, siger Aston Martin-teamchef Otmar Szafnauer.

- Det er skuffende, og vi vil nu overveje vores standpunkt, når det gælder en fuld appel-proces.

Der var masser af kontroverser omkring Sebastian Vettels deltagelse i Ungarns Grand Prix, hvor han benyttede enhver lejlighed til at vise regnbueflaget frem som protest mod de trange kår, som menneskerettigheder har under den nuværende ungarnske regering. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Andenpladsen ville have været Sebastian Vettels anden i grønt efter skiftet fra Ferrari til Aston Martin og kulminationen på årets vildeste grandprix, hvor Esteban Ocon lukrerede på en kaotisk første omgang og blev en overraskende vinder.

Men FIA viser sjældent nåde, når det gælder overtrædelse af det tekniske reglement.

Eksempelvis vil Kevin Magnussen-fans huske det dramatiske efterspil på grandprixet i 2018 på Circuit of the Americas, hvor både Haas’ dansker og Esteban Ocon blev diskvalificeret efter ternet flag.

Franskmanden for en overskridelse af brændstofstilførslen, og Magnussen for at have brugt 100 gram benzin for meget.

Sebastian Vettel måtte løbe tilbage til pitten, da hans Aston Martin løb tør ude på banen. Vinderen Esteban Ocon kørte heller ikke tilbage til pitlanen, men af andre årsager. Franskmanden missede pit-indgangen efter sin sejrsomgang og parkerede derfor ved pitudgangen. Stewards lod ham slippe med en løftet pegefinger. Foto: Glenn Dunbar/Aston Martin F1 Team