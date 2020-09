Protest mod Schumacher: Forskelsbehandling

Mick Schumacher er på sikker kurs mod Formel 1 via en kombination af resultater, talent, efternavn, arv og sportens brændende ønske om at se, hvorvidt han kan gå i sin fars fodspor.

Men der foregår også forskelsbehandling, mener flere af rivalerne.

Ifølge motorsport.com har som minimum ART Grand Prix, Carlin, DAMS og UNI-Virtuosi indgivet deres hensigt til at protestere mod tyskerens sejr i hovedløbet under Ruslands Grand Prix.

Under løbet tog Schumacher en pludselig beslutning om at følge den førende Yuki Tsunoda i pit på et tidspunkt, hvor Prema-mekanikerne var ved at gøre sig klar til at tage imod kollegaen Robert Shwartzman.

På tv-billeder kunne man se, hvordan Prema-bossen Rene Rosin signalerede til mekanikerne om, at de hurtigt skulle være klar til to pitstop og ikke kun et.

Kommunikation fra andre personer end de navngivne 12 teammedlemmer, som må arbejde på bilen, er ikke tilladt i F2.

Stewards fandt, at Rosin ikke havde forbrudt sig mod den regel, men gav ham til gengæld en bøde på 10.000 euro, fordi handlingen var ‘skadelig’ mod konkurrencen, når en person med adgang til de rigtige kameravinkler uddeler ordrer.

Pitstoppet hjalp Schumacher til at vinde hovedløbet og øge føringen, mens det samtidigt fuldstændigt spolerede teamkammeraten Robert Shwartzmans, som måtte vente på ham i pitten.

Christian Lundgaard fik sin weekend ødelagt, da han uforvarende blev kørt af banen på første omgang i hovedløbet. Foto: Dan Istitene/Getty/FIA Content Pool

Situationen minder om sidste år i F3, hvor Christian Lundgaard og David Beckmann blev diskvalificeret fra tidtagningen, efter kørernes fysioterapeuter havde hjulpet med at blæse kølig luft ind i motorerne.

Som Rosin var de ikke blandt de 12 navngivne personer, og i dette tilfælde var en bøde ikke nok. Kørerne startede bagerst og fik dermed begge weekendens løb spoleret.

Begrænsningerne er sat i værk for ikke at give rige teams endnu flere fordele.

Regler i motorsport - ikke mindst F2 - er nogle gange meget mærkelige.

Sådan var det også i Sochis sprintløb. Jack Aitken og Luca Ghiotto bragede sammen i en så voldsom ulykke, at løbet blev afblæst før tid, så barriererne kunne blive repareret i tide til F1-løbet.

Guanyu Zhou vandt foran Nikita Mazepin og Michael Schumacher, men får kun tildelt halve point. Faktisk får Aitken og Ghiotto også point, da stewards lod stilingen efter fem omgange tælle, og ikke da crashet indtraf.

Christian Lundgaard blev nummer 13.

Der resterer to afdelinger i F2-mesterskabet.

F2-stilling - efter ti afdelinger 1. Mick Schumacher (Prema) 191 point 2. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 169 point 3. Yuki Tsunoda (Carlin) 147 point 4. Christian Lundgaard (ART GP) 145 point 5. Robert Shwartzman (Prema) 140 point 6. Nikita Mazepin (Hitech) 140 point 7. Louis Delétraz (Charouz) 122 point 8. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 119,5 point 9. Luca Ghiotto (Hitech) 104 point 10. Dan Ticktum (DAMS) 80,5 point Vis mere Luk

