Racing Point sikrer superstjerne

MUGELLO (Ekstra Bladet): Sebastian Vettel skifter fra 2021 til Racing Point, som samtidig bliver til Aston Martin F1 Team.

Det meddeler teamet i en pressemeddelelse.

Transferen er en naturlig konsekvens af, at Sergio Perez trods underskiften sidste år på en treårig kontrakt med teamejer Laurence Stroll tirsdag aften skuffet meddelte, at han forlader teamet før tid og uden en plan B.

- Alle på Silverstone er virkelig spændt over denne nyhed. Sebastians kvaliteter er bevist gennem mesterskaber, der matcher vores ambitioner for fremtiden som Aston Martin F1 Team, siger teamchef Otmar Szafnauer.

Sebastian Vettel glæder dig over endelig at kunne bekræfte de rygter, som har floreret siden juli. At han efter fyresedlen hos Ferrari fortsætter i sporten med et nyt projekt hos Stroll-familien.

- Det bliver et nyt eventyr for mig med et legendarisk bilmærke. Jeg har været imponeret over de resultater, de har opnået i år, og jeg tror på, at fremtiden er endnu lysere, siger den 33-årige tysker.

- Jeg elsker stadig Formel 1 så meget, og min eneste motivation er at konkurrere forrest på gridden. At gøre det med Aston Martin vil været et stort privilegie.

Teamkammeraten bliver teamejeren søn Lance Stroll.

Racing Point har med sin ‘lyserøde Mercedes’ i år ofte været det tredjehurtigste team bag Mercedes og Red Bull, men med afstand til Ferrari. Navneskiftet til Aston Martin er et marketingsgreb, da motorerne fremover stadig er fra Mercedes.

Se også: Ramte odds 166.990

Det så du ikke på TV: Kevins bil skabte sensationen

Historisk weekend i F1's corona-fængsel

Watt skærer igennem: Ikke til at holde ud