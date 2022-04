Radikale ændringer: - Måske lidt for meget

For første gang siden 2019 rammer Formel 1-racerne australsk asfalt, og på en anden radikal anderledes udgave af Albert Park.

Typisk bliver løbene her afgjort af tidtagning og pitstop-strategi, fordi overhalinger er svære.

Det forsøger en række ændringer at gøre op med.

En række sving - blandt andre et og tre - er gjort bredere, så der er plads til to biler igennem.

Største forskel er, at den afsluttende chikane i sektor to er trukket ud, så kørerne i stedet for at bremse kan nå en topfart på 330 km/t.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Formel 1 var i Australien i 2020, men fredag før træningerne blev løbet aflyst grundet corona. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Foto: William West/Ritzau Scanpix

F1's Lawrence Baretto forklarer ændringer af banen til kameraet. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Samtidigt opereres der med hele fire (!) DRS-zoner, og forventningen er omgangstider op til fem sekunder hurtigere end tidligere.

Man kan også gå for langt, mener Kevin Magnussen.

- Da jeg så layoutet til banen, tænkte jeg, at det måske var lidt for meget. Jeg tror ikke, at man havde behøvet at fjerne sving ni og ti. Men de har gjort en stor indsats for at forbedre showet, og det er en god ting, når banerne prøver at forbedre racerløbet. Lad os se, hvad det gør for løbet, siger Haas’ dansker.

- Der er forskellige holdninger til, hvad der er godt racerløb. For lette overhalinger kan også være dårligt, fordi så ender folk altid i rækkefølge efter bilens fart. Der skal være en balance, så der både er racing og action, men også muligheden for at forsvare sig. Hvis du ikke kan forsvare dig, og du bliver overhalet, hvis du bare er en lille smule langsommere, er det skidt. Alt handler om balance, siger han.

Kevin Magnussen anerkender forsøget på at gøre Albert Park til en bedre bane, men frygter, at man er gået lidt for vidt. Foto: Paul Crock/Ritzau Scanpix

Charles Leclerc, der fører samlet efter de første løb, frygter, at den ændrede bane passer rivalen Red Bull bedre.

- Jeg tror, at den gamle bane ville have passet os bedre. Men sådan er det, og vi prøver at maksimere alt, og forhåbentlig vil Imola (løbet om to uger) passe os lidt bedre, siger han.

Årets første løb tyder på, at Red Bull har en fordel i hurtige sving og på langsiderne.

Natten til fredag dansk tid meddelte Haas, at Kevin Magnussen sprang over sine presseforpligtelser, fordi danskeren var sløj. Han blev tilset af teamets læge men var i bilen til første træning.

Haas var langsomme, men det er for tidligt at lægge for meget i det. Det har de også været i første træning de seneste to grandprixer og kører tydeligvis et andet program end rivalerne.

SE OGSÅ: Debriefing fra Jeddah: Pumper milliarder i F1