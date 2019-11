Ramt af Mercedes-stjerne: - Han undskyldte

Valtteri Bottas fik en løftet pegefinger fra dommerne for sit sammenstød med Romain Grosjean

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Om det var den forestående skilmisse med fru Emilia eller søndagens degradering til griddens sidsteplads for en ny Mercedes-motor, som spillede Valtteri Bottas et puds, er svært at spå om.

Men i et afgørende øjeblik lignede anden træning på Yas Marina Circuit et hæsblæsende opgør om at nå podiet i selve grandprixet, da Valtteri Bottas - midt mens kørerne lå og passede deres 'long runs' - sendte sin sølvgrå Mercedes inden om Romain Grosjean.

Romain Grosjean fortsatte på racinglinjen, drejede ind, hvilket resulterede i et smadret gulv på Haas-raceren og rødt flag i træningen, mens de mange karbonstykker blev ryddet op.

Hos stewards lagde Mercedes-stjernen sig fladt ned og tog skylden for kollisionen. De takserede brøden til en reprimande; regelbogens mildeste straf.

- Jeg har set episoden og har talt med Valtteri. Han undskyldte, hvilket var rart. Han sagde; hør her, jeg starter sidst søndag, så jeg prøver overhalingsmanøvrer, og den var nok fra lidt for langt tilbage, sagde Romain Grosjean efterfølgende.

- Jeg så ham ikke og forventede ikke, at han ville dykke indenom. Han var i min blinde vinkel, så det var ikke muligt for mig at åbne døren.

- Det var hans skyld, han undskyldte, men vi laver alle fejl. Günther mindede mig om, at jeg spandt i pitlanen på Silverstone (og smadrede raceren, red). Tak, boss, den gør stadig ondt.

- Alle laver fejl, sagde Romain Grosjean, efter han havde modtaget en undskyldning fra Valtteri Bottas. Foto: Jan Sommer

- Alle laver fejl, jeg er bare lidt ked af, at vi mistede den bil, som jeg gerne ville have kørt løbet i, siger franskmanden.

Reservedelslageret er ved at være udtømt hos Haas, og teamet havde kun en version af den specifikation, han var startet fredagen i.

Uanset hvad dommerne havde gjort, skal Bottas starte sidst grundet sin motorstraf. Og normalt får man ikke gridstraffe under træning, med mindre der er tale om virkelig farlig kørsel eller en misset vægtbro.

- Det var ikke et godt træk, unødvendigt i en anden træning og sætter os lidt på hælene. Kommer det til at gøre ondt på Mercedes? Ikke rigtigt. En reprimande? Jeg er ikke steward og glad for ikke at være en.

Romain Grosjean i aktion, før det gik galt. Foto: Jan Sommer

- Valtteri tilbød mig endda et Mercedes-gulv, men det har ikke været gennem vindtunnellen, så det ville være tricky, smiler Grosjean.

Begge træninger blev toppet af Valtteri Bottas og for ham var episoden en bagatel.

- Jeg tror ikke, han rigtig så mig på indersiden. Undskyld, men der var ingen steder, jeg kunne forsvinde hen, da jeg gik efter overhalingen.

- Helt ærligt troede jeg, at jeg han så mig komme, siger finnen.