Rasende Bottas: Hvorfor lytter ingen til mig?!?

Det var ikke den afslutning, han havde håbet på.

Valtteri Bottas måtte til sidst se sig henvist til fjerdepladsen ved søndagens i øvrigt forrygende Formel 1-grandprix på Paul Ricard-banen i Frankrig.

Og det var en ærgerlig og godt gammeldags tosset Bottas, der havde set begge Red Bull-racere brase forbi mod slutningen.

Primært fordi de havde været i pitten og fået medium-dæk på.

- Hvorfor helvede er der ingen, der lytter til mig, når jeg siger, det bliver en two-stopper? Fucking hell, hvæsede han.

Og frustrationen var til at forstå. For Mercedes valgte at køre igennem på hårde dæk, selvom Bottas altså plæderede for et skifte undervejs. Det gav bagslag.

'Hvilket løb, mand'

Verstappen rullede forbi Bottas, mens Sergio Pérez lidt senere gjorde det samme - også på medium-dæk.

- Mine dæk er fucking færdige, tordnede Bottas i radioen.

- Copy, vi forstår, kom det kortfattet fra ingeniørerne.

Og så kunne det ellers være herligt at være en flue på væggen, når der skal evalueres i Mercedes-lejren...

Imens var glæden stor hos Red Bull, hvor Verstappen kunne muntre sig over, at han øger i toppen af den samlede stilling.

- Godt arbejde, min ven. Godt arbejde, sagde team-chef Christian Horner over radion.

- Hvilket løb, mand! Tusind tak, svarede sejrherren.

