Raser mod Hamilton: Skyld i kæmpe ulykke

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Med et ordentligt brag og splintret karbon blev rivaliseringen mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton lige så hed som den britiske sommersol, der bagte over Silverstone.

En kollision mellem de to mesterskabs-bejlere gennem de hurtige Copse-sving på allerførste omgang af Storbritanniens Grand Prix kan ende som et definerende øjeblik i sæsonen og vil med garanti blive debatteret længe.

Ikke mindst fordi dommerne endte med at give Lewis Hamilton skylden. Alligevel fik han fordel af situationen, da Max Verstappen udgik, og briten hentede vigtige 25 point i VM-stillingen med sin ottende sejr i karrieren på Silverstone.

Hovedparten af de 140.000 tilskuere jublede, da deres hjemmebanehelt med tre omgange igen efter en nådesløs jagt afværgrede en choksejr til Charles Leclerc.

Et mindretal på Silverstone havde en mindre god smag i munden, og hjemme foran tv-skærmen vil både Ferraris og Max Verstappens mange fans mene, at Sir Lewis blev favoriseret af dommerne på hjemmebane.

Fredag aften til tidtagning var briten hurtigst. Max Verstappen svarede igen lørdag, da Formel 1 for første gang som et eksperiment afviklede kvalifikation som et sprintløb.

Fra pole-position forsvarede den hollandske Red Bull-stjerne sig mod heftige angreb fra Mercedes’ syvfoldige mester over en halv omgang på Silverstone.

Gennem den lynhurtige Copse-sektion gik det helt galt.

Max Verstappen og Lewis Hamilton nåede kun at duellere en halv omgang. Men hvilken halv omgang. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton forsøgte overhaling på indersiden, ramte sin rival og sendte ham i væggen i et meget voldsomt crash.

Løbet blev sat på pause, mens barrieren blev repareret.

Samtidigt glødede radioen mellem holdene og løbschefen Michael Masi.

- Han var aldrig noget nær oppe på siden. Det var en kæmpe ulykke, og det var 100 procent Max’ sving, tordnede Red Bull-teamchef Christian Horner.

- Tak gud, han kunne gå derfra. For mig er det klart. Lewis stak et hjul frem i et af årets hurtigste sving.

Samtidig forsøgte Mercedes-teamchef Toto Wolff sig med de modsatte argumenter. Østrigeren gik sågar til stewards med telemetri for at overbevise dem om, at hans kører var langt nok fremme, og det var Verstappen, som ikke gav plads nok.

Som løbet blev genstartet, uddelte dommerne ti sekunders straf til Lewis Hamilton for at være skyld i kollisionen.

Det tilfredstillede ikke Red Bull. Slet ikke når kollisionen kun havde alvorlig konsekvens for Verstappens løb.

- Jeg synes helt ærligt, at han skulle have haft en stop-and-go-straf. Det var en virkelig slem ulykke. Ligesom et professionelt frispark, siger Horner.

Lewis Hamilton var naturligvis uenig.

Jeg har længe skullet håndtere Max’ aggressivitet. Jeg var på siden af ham og er ikke enig med straffen, sagde han efter sejren.

Men der var også et kor, som mente, at der var tale om et hændeligt uheld og hård racing.

- Hvis det ikke var en racing-incident, ved jeg ikke, hvad der er, siger Aston Martins teamchef Otmar Szafauer.

- Specielt på de første omgange skal vi lade kørerne gøre, hvad de bliver betalt for. Køre racerløb. Det var en 50-50, mener han.

Ferraris Charles Leclerc førte ved genstarten og satte kurs mod en choksejr.

Men monegaskeren kæmpede med små fejl i styring af Ferrari-motoren og måtte se sig henvist til andenpladsen med sølle tre omgange igen.

Charles Leclerc havde 13 sekunders forspring til Lewis Hamilton efter pitstop-runden. Men da først Mercedes udstedte en teamordre, så Valtteri Bottas lukkede Hamilton forbi uden fight gik det stærkt. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix